Forza Italia, il mirandolese Antonio Platis candidato alle elezioni europee nel collegio nord est

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, il mirandolese Antonio Platis, ha firmato oggi pomeriggio, a Roma, presso la sede nazionale del Partito in piazza San Lorenzo in Lucina l'accettazione della candidatura alla presenza del responsabile elettorale nazionale on. Alessandro Battilocchio. Il collegio assegnato è quello del Nord Orientale che comprende le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

"Ringrazio il Partito per la fiducia riposta nella mia persona; tocca a noi, cresciuti nel solco di Silvio Berlusconi, che tanto ha lasciato al nostro Paese e a Forza Italia, portare avanti l’eredità di un centrodestra liberale e moderato, ben saldo ai valori che contraddistinguono l’Occidente. Forza Italia è l'unica espressione del Partito Popolare Europeo nel Paese".

Platis, 44 anni, è sposato e padre di tre bambine. Ingegnere, funzionario nel pubblico impiego, è vice coordinatore regionale di Forza Italia, oltre ad essere consigliere provinciale da tre legislature a Modena e consigliere comunale a Nonantola.