Approvato il Dup, per il 2024 il comune prevede un taglio dell'addizionale Irpef per 1,3 milioni

Nell’ambito di una manovra finanziaria che, nonostante l’aumento dei costi a causa dell’inflazione, ha l’obiettivo di continuare a garantire qualità dei servizi di welfare ed equità sociale, proseguendo la realizzazione del programma di investimenti, con particolare attenzione a quelli per la rigenerazione urbanistica e finanziati dal Pnrr, ma mantenendo invariate tasse e tariffe, il Comune di Modena conferma anche l’intenzione di un taglio dell'addizionale comunale sull’Irpef per 1,3 milioni di euro

È questa la cifra (precisamente un milione e 324 mila euro) che si stima come riduzione delle entrate comunali in seguito alla rimodulazione degli scaglioni Irpef stabilita dal Governo, con accorpamento dei primi due, fino a 28 mila euro: l’aliquota dell’addizionale comunale dello 0,5 prevista per il primo scaglione (oggi fino ai 15 mila euro) verrà attribuita anche a chi oggi paga lo 0,64 e ciò determinerà una riduzione dell’imposta anche per gli scaglioni superiori per i quali, comunque, si mantiene l’attuale progressività.

Il beneficio economico era stato annunciato in occasione della presentazione della proposta di Bilancio che verrà discusso e votato la prossima settimana, ma è già stato confermato dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì 14 dicembre approvando l’aggiornamento del Dup, il Documento unico di programmazione, e la delibera sul regolamento di determinazione delle aliquote Irpef, presentati dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, e respingendo gli emendamenti proposti dal Movimento 5 stelle. Gli emendamenti, infatti, avevano l’obiettivo di utilizzare la possibilità di mantenere per il 2024 i quattro scaglioni e utilizzare la cifra ricavata, il milione e 300 mila euro, a supporto di politiche per la casa per compensare almeno in parte, come ha spiegato il consigliere Giovanni Silingardi, i tagli del Governo del Fondo di sostegno all’affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, “a fronte di una sempre più conclamata emergenza abitativa: è quindi necessario prevedere una misura di sostegno alle sempre più numerose famiglie in condizione di disagio”.

Gli emendamenti sono stati votati solo dal Movimento 5 stelle, con l’astensione di Europa Verde-Verdi e Sinistra per Modena (sul Dup anche di Gruppo Indipendente per Modena) e il vota contrario di tutti gli altri gruppi.

Mentre l’aggiornamento del Dup è stato approvato dalla maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica, Europa verde - Verdi), con il voto contrario di Lega Modena, Gruppo Indipendente per Modena. Alternativa Popolare, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Movimento 5 stelle. La delibera sul regolamento di determinazione delle aliquote Irpef, invece, ha ottenuto anche il voto di Fratelli d'Italia, Gruppo Indipendente per Modena, Lega Modena, Alternativa Popolare e Forza Italia; contrari il Movimento 5 stelle.

Con il Dup è stato approvato anche un emendamento tecnico proposto dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli per inserire nel Piano relativo ai beni patrimoniali la ricomposizione fondiaria delle proprietà comunali e della società di trasformazione urbana Cambiamo nell’ambito del comparto che prevede l’edificio di Abitare sociale in via Forghieri.

Irpef in calo, l'ironia del centrodestra

"Il Natale si avvicina e anche in Consiglio Comunale accadano i miracoli. Infatti, dopo avere aumentato per ben due volte a inizio legislatura l'addizionale comunale Irpef ai cittadini modenesi e dopo avere bocciato tutte le nostre mozioni per abbassare le tasse, il PD e i suoi alleati a sei mesi dal voto casualmente decidono di abbassare l'Irpef locale", è uil commento di Alberto Bosi per Alternativa Popolare.

"Ovviamente noi del centro destra siamo felicissimi della decisione assunta dalla maggioranza e infatti abbiamo coerentemente votato a favore della delibera - aggiunge Bosi - Ovviamente, però, la tempistica di tale riduzione delle tasse qualche sospetto lo fa venire. Per anni la sinistra, ogni volta che l'opposizione chiedeva in Consiglio di ridurre le tasse ai cittadini modenesi, ci rispondeva che non era possibile e che eravamo dei populisti e ora, a sei mesi dal voto, cambia idea. Comunque, come si dice, quello che conta è il risultato, per cui ben venga questa conversione natalizia del PD. E' proprio vero, le vie del Signore sono infinite!".

“Subito dopo il voto delle amministrative 2019, la Giunta ha proposto l’aumento dell’addizionale votato favorevolmente dalla maggioranza, ed ora, a sei mesi dalla nuova tornata elettorale del 2024, la riduce scrivendo nella delibera esattamente quello che il centro destra sostiene da anni: che le risorse per fare questa operazione ci sono. Il tutto per altro usufruendo della riduzione degli ascaglioni di reddito da quattro a tre introdottaa dal tanto avversato governo Meloni e che comunque il Comune avrebbe potuto rinviare mantenendo gli stessi scaglioni anche per il 2024, ma le elezioni si avvicinano e magicamente la maggioranza si avvicina alle posizioni del centro destra, persino a quelle del governo, evidentemente preoccupata di tenere i piedi in due scarpe per non perdere consenso: la scarpa di sinistra e quella più centrista”, fa eco Elisa Rossini consigliere comunale Fratelli d’Italia.

“L’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberato a Modena nel 2020 ha determinato un progressivo e costante incremento delle entrate che, come centro destra, abbiamo sempre evidenziato chiedendo a più riprese – da ultimo con una mozione risalente al mese di marzo 2023 in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 - una riduzione dell’addizionale comunale all’Irpef indicando anche dove reperire le risorse per le minori entrate. Ci è sempre stato risposto che non si poteva fare perché bisognava garantire l’invarianza delle entrate correnti a copertura delle spese necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi offerti. In realtà i risultati di amministrazione, i saldi finali di gestione di cassa e gli importi dell’avanzo disponibile che si trovano indicati nei bilanci approvati nel corso della consiliatura dicevano il contrario. Ora, a sei mesi dal voto e grazie alla riduzione degli scaglioni da quattro a tre voluto dal governo nazionale le risorse si trovano e l’Irpef viene ridotta e le minori entrate pari a 1,324 milioni vengono compensate con le maggiori entrate derivanti dal maggiore gettito Irpef ad aliquote invariate. Lo scaglione di reddito da 15 mila a 28 mila euro avrà una consistente riduzione dell’aliquota da 0,64 a 0,50. E tutto questo – miracolo dei miracoli – continuando a garantire i servizi e gli equilibri di bilancio. Possiamo dire che quello che abbiamo sostenuto sin dal 2020 e cioè che i soldi per ridurre l’addizionale c'erano, era null’altro che la fotografia della realtà. Ora spetterà alla maggioranza spiegare ai cittadini perchè nel 2020 l'addizionale all'Irpef è stata aumentata e perchè in modo sordo e ostinato si sono sempre rifiutate le soluzioni per la riduzione portate avanti dal centro destra, soluzioni che ora diventano possibili per evidenti ragioni elettorali”, conclude Rossini.

Il commento del M5S

"La fotografia sul presente ma soprattutto sul futuro che emerge da questo Documento Unico Programmatico (DUP) è desolante. Pensiamo tra l’altro che trattandosi dell’ultimo bilancio di previsione, l’amministrazione avrebbe potuto donare alla città qualche slancio in più. Invece l’ultima occasione è stata gettata alle ortiche, come quella fondamentale e strategica dei fondi PNRR finiti per coprire spese e costi fuori controllo quando in realta’ trattasi di opere ordinarie che dovevano essere gia’ finanziate . Questo DUP fornisce una fotografia statica, senza movimento, come la città a cui si riferisce. Ferma nella prospettiva, priva di visione. Lo abbiamo detto, ma purtroppo lo dobbiamo ripetere. Una città sempre più vecchia anagraficamente ma purtroppo una città sempre più vecchia nel pensare a se stessa. La città che l’amministrazione ci consegna dopo di fatto dieci anni di governo, è sempre meno capace di offrire le condizioni favorevoli alla vita ma soprattutto alla crescita di famiglie e di nuove generazioni. Una città che vede una fascia sempre più ampia di popolazione, che sfiora il 10%, di persone povere. E questo ci fa male, molto male, anche se ci incita a lavorare per costruire un governo della città capace di dare una svolta. Quello che, auspichiamo, arrivi dal voto dei modenesi, la prossima estate. Con il Movimento 5 stelle forza propulsiva su temi fondamentali, come sviluppo sostenibile, ambiente, e welfare”, commenta in una nota il Movimento 5 Stelle di Modena

Il dibattito in Aula

Il dibattito sull'approvazione dell’aggiornamento del Dup e della delibera sul regolamento di determinazione delle aliquote Irpef ha anticipato anche alcuni temi del Bilancio, la manovra finanziaria che verrà discussa e votata la prossima settimana.

Aprendo il dibattito, Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) ha sottolineato che, nonostante i tagli di risorse agli enti territoriali “imputati” al Governo, “il Fondo di solidarietà comunale per il Comune di Modena nel 2024 è in aumento”. Focalizzandosi poi sugli obiettivi strategici di alcuni assessorati, la consigliera ha puntualizzato che “per il trasporto pubblico non è stato raggiunto l’obiettivo di incrementare competitività e sostenibilità, mentre per l’accoglienza l’Amministrazione ha puntato su ingressi in città senza limiti”. Infine, sull’Irpef, Rossini ha precisato di avere sempre chiesto in questi anni (“ma senza esito”) la riduzione dell’addizionale “perché le risorse lo consentivano. Ora, a sei mesi dal voto, questo accade”.

Per il Movimento 5 stelle, Giovanni Silingardi ha affermato che “occorreva utilizzare la cifra risparmiata dall’addizionale all’Irpef (un milione e 300 mila euro) per ridurre le disuguaglianze”. Il consigliere, infatti, ha spiegato che per sostenere la giustizia sociale occorre agire sulla fiscalità generale, “rafforzando, per esempio, là dove possibile, il principio costituzionale della progressività”. Il consigliere ha poi espresso “delusione” per un Dup “fotocopia degli anni precedenti e non all’altezza dei valori di Modena”. In particolare, Siliongardi ha parlato di “questioni rimaste sospese” come su mobilità sostenibile e sicurezze urbane. Il consigliere ha quindi precisato che “la sicurezza deve partire dai rioni, con presidi sociali, culturali e sportivi”. Per Barbara Moretti “il Dup restituisce una fotografia statica di Modena, città senza più movimento e priva di visioni”. La consigliera, in particolare, ha parlato di città poco attrattiva, costosa e non favorevole alla crescita delle nuove generazioni: “Bisogna costruire un governo in grado di invertire questa tendenza, offrendo più slancio e investimenti”.

Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena) “il Dup non presenta eclatanti novità e manca di concrete iniziative ed energie propulsive”. Per il capogruppo, inoltre, la diminuzione della pressione fiscale “sembra adesso più un’iniziativa di propaganda elettorale”. Bertoldi, infatti, ha specificato che “questa stessa riduzione era stata richiesta in passato dal centrodestra, come dopo il Covid, ma sempre negata: il fatto che venga applicata adesso, nonostante l’aumento dell’inflazione e dei costi dei rifiuti e dell’accoglienza, vuol dire che si poteva fare anche in altre fasi”.

Per Antonio Carpentieri (Pd) il provvedimento sulle aliquote Irpef “prende atto della legge e garantisce ancora progressività ed equità, quindi è da sostenere”. Il capogruppo ha poi puntualizzato che “laddove il centrodestra è all’opposizione chiede di abbassare le tasse, mentre al governo applica le aliquote massime”. Intervenendo sul tema dell’accoglienza, infine, Carpentieri ha precisato che “è il Governo a scaricare sugli enti locali i minori non accompagnati, come dimostrano i dati che vedono a Modena un’accoglienza più che raddoppiata”.

Intervenendo al dibattito, l’assessore Cavazza ha affermato che “progressività fiscale ed equità sono valori irrinunciabili per questa amministrazione” che ha preso atto, pur essendo contraria, della riduzioni degli scaglioni dell'Irpef. E Cavazza ha precisato che nel sostenere alcune categorie di cittadini “bisogna stare attenti a non penalizzarne altre”. Cavazza ha quindi puntualizzato che, nonostante l’inflazione, il bilancio di previsione consolida risorse per i servizi, alleggerisce la pressione fiscale per alcune categorie di persone e punta sugli investimenti “e sui loro effetti moltiplicativi”, anche rispetto all'occupazione.