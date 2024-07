Approvato il documento di indirizzi generali del Governo della città di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato il documento di indirizzi generali di governo della città presentato dal sindaco Massimo Mezzetti durante la seduta di insediamento. L'atto è stato votato favorevolmente dai gruppi di maggioranza (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Pri-Azione-Sl, Spazio Democratico), mentre Fratelli d’Italia, Lega Modena, Modena in Ascolto hanno votato contro, con Modena Civica e Modena per Modena astenuti.

Visione e Impegno del Sindaco

Il sindaco Massimo Mezzetti ha dichiarato che la visione del futuro è fondamentale per governare efficacemente. Ha sottolineato l'importanza dell'ascolto e del dialogo come metodo di lavoro e il rispetto del Consiglio Comunale. Mezzetti ha affermato: “Noi dobbiamo partire non da quello che abbiamo ma da quello che vogliamo, per realizzare grandi cose con un’idea e una visione della Modena del futuro”.

Il sindaco ha evidenziato che alcune problematiche derivano da trasformazioni profonde che hanno colpito anche Modena. Tra queste, la coesione sociale che sta mostrando segni di cedimento e la necessità di maggior attenzione verso le figure più fragili e deboli della società.

Criticità e Obiettivi

Mezzetti ha affrontato temi specifici come la solitudine degli anziani e dei giovani, soprattutto dopo la pandemia, e la necessità di investire di più sui luoghi di socialità e aggregazione per queste fasce di popolazione. Ha richiamato l’idea della “città dei bambini” del compianto assessore Benozzo e l’importanza del pensiero del pedagogista Sergio Neri.

Partecipazione e Dialogo

Il sindaco ha ribadito l'importanza del dialogo e dell'ascolto come metodo fondamentale: “Quando parlo di ascolto e dialogo penso che giunta e consiglieri hanno il dovere di non porsi sul piedistallo. Non abbiamo la scienza infusa ma dobbiamo porci in ascolto con modestia e umiltà per cogliere ciò che arriva dalla società e tradurlo in istanze”.

Mezzetti ha sottolineato che la partecipazione non è solo per i cittadini ma anche all’interno del Consiglio Comunale. Ha promesso un atteggiamento scevro da pregiudizi ideologici nell'interesse della città, garantendo il rispetto del Consiglio e la presenza alle sedute.

Interventi e Discussioni

Durante il dibattito, durato quasi cinque ore, 23 consiglieri sono intervenuti. Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha annunciato un'opposizione costruttiva, chiedendo attenzione a temi come la sicurezza e la partecipazione. Maria Grazia Modena (Modena per Modena) ha contestato progetti come l'Ospedale di Baggiovara e la Tav, mentre Luca Negrini (Fratelli d’Italia) ha dichiarato “un’opposizione seria e certosina come mai vista prima nell’interesse dei cittadini” e ha affermato che “non saremo quelli dei no a prescindere ma non accetteremo divisioni tra modenesi di serie a e di serie b in base alla parte politica. Lavoreremo per sfidare la giunta e il sindaco per il bene della nostra città".

Daniela Dondi ha trattato il tema dell’autonomia delle regioni, sottolineando la necessità di chiarezza e la coesione sociale. Ferdinando Pulitanò ha criticato la mancanza di interlocuzione e immobilismo culturale, e Paolo Barani ha parlato di rifiuti, verde e mobilità. Elisa Rossini ha richiesto maggior controllo sull'assegnazione degli alloggi pubblici e un coinvolgimento delle scuole paritarie.

Prospettive Future

Il capogruppo Pd, Diego Lenzini, ha descritto la Modena del futuro come una città accogliente e attenta alle fragilità. Fabio Poggi ha chiesto un appello per la pace, e Stefano Manicardi ha evidenziato l’importanza della manutenzione del verde e dei collegamenti ciclabili. Gianluca Fanti e Lucia Connola hanno sottolineato la partecipazione e il benessere sociale.

Laura Ferrari (Alleanza Verdi Sinistra) ha elogiato il coinvolgimento dei cittadini, mentre Giovanni Silingardi (Movimento 5 Stelle) ha parlato di emergenze democratiche e ambientali. Paolo Ballestrazzi (Pri-Azione-Sl) ha evidenziato la necessità di ridurre il consumo di suolo e rivedere la gestione di Hera.

Katia Parisi (Modena Civica) ha contestato la gestione delle scelte politiche, auspicando una maggiore efficienza nel trasporto pubblico e una sicurezza più adeguata.