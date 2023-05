Ascari (M5S): "Presto la Questura di Modena elevata in fascia A"

"Oggi sono stata ricevuta al Ministero dell’interno dai responsabili di Gabinetto ai quali ho posto alcune questioni su cui avevo bisogno di chiarimenti urgenti. Mi è stato assicurato che presto verrà disposta l’elevazione in fascia A della questura di Modena con conseguente incremento dell’organico delle forze di polizia e rafforzamento della sicurezza, vista la situazione sempre più critica e i disagi lamentati dalle cittadine e dai cittadini modenesi". Così Stefania Ascari, deputata modenese del Movimento 5 Stelle.

L'onorevole ha quindi confermato quanto il centrodestra locale ha sostenuto all'indomani della polemica sollevata dal Partito Democratico. Ma non solo: "Ho ricevuto poi rassicurazioni anche in merito alla revisione degli accordi con i comuni per le abitazioni da destinare al comparto sicurezza e difesa e circa l’incremento del fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e l'immediato indennizzo, dal momento che la somma stanziata dal Governo non è sufficiente a garantire un sostegno tempestivo, duraturo e adeguato alle vittime".

"Ringrazio i responsabili di Gabinetto per l’ascolto e l’accoglienza. Continuerò a mantenere alta l'attenzione", ha concluso Stefania Ascari.