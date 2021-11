Italpizza, il M5S chiede al Governo di inviare ispettori nello stabilimento

“Il governo Draghi convochi tavoli aziendali per risolvere la vertenza Italpizza”. Firmato: Stefania Ascari. La deputata modenese del MoVimento 5 Stelle ha interrogato sulla vicenda i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro.

Ascari parte dalle richieste avanzate dal sindacato Si Cobas in Prefettura per domandare maggiori garanzie per i lavoratori in fatto di sicurezza e tutele. “È fondamentale che l’azienda non soffra alcuna crisi aziendale - rimarca la deputata M5S - e che si trovino risposte per i circa 250 lavoratori in appalto presso Aviva. Servono stipendi adeguati: non è possibile vi siano lavoratori che percepiscono 1.200 euro lordi mensili per 173 ore di lavoro. I ritmi di lavoro sono aumentati vertiginosamente, molto al di sopra di ogni limite di sicurezza”.

In tal senso, la parlamentare pentastellata chiede ai ministeri competenti l’invio di ispettori del Lavoro per osservare il rispetto delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori. Allo stesso modo, Ascari domanda la convocazione di tavoli dedicati a Roma per trovare una soluzione ai problemi denunciati dal sindacato.

“Il Si Cobas ricorda gli annunci per cui a gennaio 2022 tutti i lavoratori in appalto sarebbero stati assunti in maniera diretta - conclude Ascari - applicando contratti alimentari o di logistica, a seconda dei reparti. Il sindacato denuncia però che Italpizza ha investito decine di milioni di euro, non per adeguare i contratti, ma per robotizzare le linee di produzione e confezionamento. Sarebbe un modo per liberarsi dei salari percepiti dai lavoratori in carne e ossa: tutto ciò sarebbe inaccettabile”.