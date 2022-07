"Parliamone insieme", assemblea pubblica dedicata alla situazione dell’area di via Morane

Si terrà mercoledì 13 luglio, alle 20.35, alla Polisportiva Morane Asd Aps, in strada Morane 361 a Modena, l’assemblea pubblica, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 3 Buon Pastore – Sant’Agnese – San Damaso dedicata alla situazione e alle prospettive dell’area di via Morane, anche a seguito dell’emergenza sanitaria.

L’incontro è intitolato “Dopo l’emergenza Covid, voltiamo pagina e parliamo di nuove idee per i nostri quartieri” e rientra nell’ambito del percorso di partecipazione territoriale “Parliamone insieme” che si sta sviluppando nei quattro Quartieri di Modena. Per l’area di via Morane si farà il punto, in particolare, su nuova viabilità, sicurezza, ampliamento del verde pubblico. All’iniziativa intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la presidente del Quartiere 3 Maria Teresa Rubbiani e alcuni componenti della giunta.