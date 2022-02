Quartiere Sacca, domani assemblea pubblica sulle trasformazioni urbanistiche

Si intitola “La Sacca in trasformazione. Dopo l’emergenza Covid si parla di futuro e prospettive per il quartiere” l’assemblea pubblica, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 2 Crocetta – San Lazzaro – Modena Est, in programma mercoledì 2 marzo, alle 20.30, nella sala ricreativa della Polisportiva Sacca, in via Paltrinieri 80. Con questo appuntamento, il primo del 2022, riprendono gli incontri sul territorio, nell’ambito del percorso “Parliamone insieme”, dedicati alle specifiche situazioni dei Quartieri.

All’iniziativa alla Sacca sono presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alcuni componenti della giunta; partecipa anche il presidente del Quartiere 2 Giovanni Gobbi, confermato nei giorni scorsi nel ruolo dopo il rinnovo dei Consigli dei quattro organismi decentrati del Comune di Modena.

Tema centrale e di stretta attualità è ovviamente quello del futuro polo logistico Conad, anche se la riunione non nasce per essere centrata su quel preciso intervento. Il Comitato Villaggio Europa ha ià annunciato la propria partecipazione "in forze" proprio per far valere le proprie ragioni sul tema dell'espansione de marchio della GdO e delle sue conseguenze per l'area.