Debutta l'assessora Sagliano, il primo impegno è sul regolamento per la Partecipazione

"Metterò tutta me stessa, al di là del poco tempo a disposizione". Carmen Sagliano inizia oggi la sua nuova avventura personale e politica nella Giunta Muzzarelli, come nuova assessora del Comune di Modena a Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale. Lo fa con una comprensibile emozione per chi come lei è alla prima esperienza politica in assoluto, ma garantendo determinazione nell'affrontare i temi che le sono stati assegnati.

Sagliano ha partecipato alla seduta del Consiglio comunale di giovedì 16 novembre nel corso della quale il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha comunicato la nomina avvenuta nella giornata di mercoledì, augurandole buon lavoro e “un personale in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.

Per Sagliano - dipendente di Acer e amministratore condominiale - l’impegno politico è iniziato molto recentemente nell’ambito di Modena Civica, fin dalla nascita dell’associazione che aveva partecipato alle elezioni del 2019 con la lista "Modena Solidale" (nella quale Sagliano non era candidata). L'approdo in Giunta è arrivato in maniera piuttosto inaspettato, in seguito alla sostituzione dell'assessora Lucà Morandi, a sua volta subentrata in corso di consigliatura a Debora Ferrari.

Tra i primi compiti avrà quello di completare il percorso della revisione del Regolamento di prima attuazione sulla partecipazione territoriale. “Il rilancio e lo sviluppo dell’attività dei Quartieri – spiega Sagliano – è strategico nella prospettiva di garantire strumenti sempre più efficaci alla partecipazione territoriale. I Quartieri, infatti, pur con un ruolo consultivo rispetto all’Amministrazione comunale, possono rappresentare un luogo per favorire iniziative di democrazia diretta e di autentica partecipazione dei cittadini. Il lavoro sul Regolamento è già in dirittura d’arrivo”.

Rispetto alla delega su Europa e Cooperazione internazionale, Sagliano sottolinea come sia “un ambito particolarmente stimolante da seguire nei mesi che ci porteranno alle elezioni Europee nel giugno 2024: oltre all’attività legata ai finanziamenti europei, sarà importante valorizzare le tante iniziative in programma su cosa significa essere cittadini d’Europa, i diritti, i doveri, le opportunità, soprattutto quello di studio e di lavoro rivolte ai giovani”.