Soliera, la sindaca Caterina Bagni nomina la nuova Giunta comunale

Cinque assessori nel segno del rinnovamento per la nuova squadra di governo di Soliera, sotto la guida della sindaca Caterina Bagni. Una compagine articolata e coesa che unisce competenza, passione, esperienza e radicamento nella comunità. Sono alcuni dei tratti distintivi della nuova Giunta dell’amministrazione comunale, nominata oggi lunedì 1° luglio dalla sindaca Caterina Bagni, in vista della prima seduta del Consiglio comunale in programma domani martedì 2 luglio, alle ore 20.30, in piazzetta don Ugo Sitti.

Il vicesindaco è Angelo Bruno, con le deleghe a Servizi sociali, Sanità, Politiche abitative, Immigrazione e integrazione, Volontariato, Lavoro, Protezione civile e Sport.

Roberta Lanza, eletta con il record di preferenze nelle elezioni dell’8 e 9 giugno scorso, è la nuova assessora a Innovazione e comunicazione, Sviluppo economico, Eventi e promozione del territorio, Europa e gemellaggi, Partecipazione e frazioni. Ad Antonio Dondi vengono assegnate le deleghe a Risorse umane e organizzazione, PNRR e progetti strategici, e Mobilità sostenibile, con in più il progetto speciale “Comune di qualità”. Laura Natali si occuperà di Politiche educative, Pari opportunità e Giovani, mentre Gianni Monari ha le deleghe a Manutenzione e patrimonio, Viabilità, Politiche energetiche, Ambiente e Risorse finanziarie.

Per sé la sindaca Caterina Bagni mantiene le deleghe a Cultura, Sicurezza e urbanistica e società partecipate.

"È una squadra di cui sono orgogliosa", spiega il primo cittadino, "e che rispetta la parità di genere; sono sicura che lavoreremo benissimo nei prossimi cinque anni. Quattro dei cinque neo-assessori sono stati eletti in Consiglio comunale, tutti con elevati numeri di preferenze: per questo anche il criterio della rappresentatività è pienamente raggiunto. Ulteriore criterio di scelta è stato quello della competenza, unito alla disponibilità da parte di tutti e cinque a impegnare tempo ed energia in questo servizio alla comunità. Per questo li ringrazio".

Sarà Fabio Amadei a presiedere il 2 luglio la prima seduta del Consiglio Comunale in qualità di consigliere anziano, termine che indica il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra individuale (voto di lista più voti di preferenza personali).

Angelo Bruno, assessore a Servizi sociali, Sanità, Politiche abitative, Immigrazione e integrazione, Volontariato, Lavoro, Protezione civile e Sport

Sono nato a Modena nel 1998, da sempre vivo a Soliera. Il mio primo incontro con la politica e la rappresentanza risale al 2016, alla fine del mio percorso scolastico, durante il quale ho frequentato l’I.I.S. F.Selmi di Modena e ricoperto il ruolo di rappresentante d’istituto degli studenti.

Professionista sanitario, laureato in Tecniche di Radiologia Medica e Radioterapia, nel 2019 sono stato eletto in Consiglio Comunale e nel 2020 sono stato delegato alla Memoria. Dal 2022 ad oggi sono membro della segreteria provinciale del Partito Democratico modenese. Nel 2024 sono stato eletto nuovamente nel Consiglio Comunale di Soliera.

Roberta Lanza, assessora a Innovazione e comunicazione, Sviluppo economico, Eventi e promozione del territorio, Europa e gemellaggi, Partecipazione e frazioni

Ho 47 anni, sono nata a Modena. Cresciuta a Soliera, da circa quindici anni vivo a Limidi, dove lavoro come insegnante nella scuola primaria "C. Menotti". Amo il mio lavoro e cerco di aiutare i miei ragazzi a diventare cittadini pensanti, competenti, collaborativi e attenti ai valori di carattere sociale. Ho l’hobby della fotografia e sono sempre alla ricerca di nuove città da visitare. Nella scorsa consiliatura, sono stata Presidente della Commissione "Servizi alla persona" sia in comune a Soliera che in Unione delle Terre d’Argine. Credo nel ruolo fondamentale della politica al servizio dei cittadini: politica del “fare”, non del “dire”. Penso che la politica debba porsi come obiettivo quello di risolvere i problemi veri dei cittadini, cercando e trovando soluzioni per garantire una buona qualità di vita alle persone. Sono consapevole che per realizzare ciò, sia indispensabile dedicare tempo ed energie e partecipare attivamente alla vita sociale della propria comunità. Il mio impegno concreto per Soliera nasce dalla volontà di mettere a disposizione del territorio competenze ed entusiasmo e proporre nuove idee.

Antonio Dondi, assessore a Risorse umane e organizzazione, PNRR e progetti strategici, e Mobilità sostenibile. Progetto speciale “Comune di qualità”

Dal 2000 in poi ho lavorato in aziende di servizi pubblici locali, prima AIMAG poi nel gruppo HERA. Nella prima mi sono occupato di funzioni di staff, (organizzazione, personale, sistemi informatici, certificazioni di qualità), fino a diventarne direttore generale per sei anni, nel corso dei quali ho seguito, tra gli altri progetti, lo sviluppo impiantistico e il nuovo modello di raccolta domiciliare dei rifiuti con applicazione della tariffa puntuale. Poi entrato in HERA, ho avuto la responsabilità dei Servizi ambientali e da ultimo, fino a maggio 2024 quando mi sono dimesso per avere maturato i requisiti per la pensione, di Heratech, società che fornisce al Gruppo HERA in particolare servizi di ingegneria per la progettazione e realizzazione di impianti e reti. Ho iniziato a lavorare all’Areilos, dove per 14 anni sono stato responsabile del personale. Sono avvocato non iscritto all’albo e ho conseguito la specializzazione in relazioni industriali e del lavoro a Scienze politiche a Bologna. Abito a Modena, sono nato a Sozzigalli dove da ragazzo ho corso in bicicletta nella locale società ciclistica e dove ho vissuto fino a 26 anni. Appassionato di storia, nel tempo libero vado ancora in bicicletta e collaboro con la UC Sozzigalli.

Laura Natali, assessora a Politiche educative, Pari opportunità e Giovani

Mi sono laureata in Ingegneria Informatica, ho conseguito un dottorato di ricerca presso Unimore con svariate pubblicazioni scientifiche nel corso degli anni. Dal 2001 insegno informatica nella scuola secondaria di II grado. Capo scout dal 1992 al 2003 e dal 2016 al 2023. Da sempre sensibile alla dimensione pubblica della comunità, dal 2007 al 2009 sono stata consigliere comunale del Comune di Soliera; dal 2010 al 2012 ho fatto parte della Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, mentre dal 2016 al 2019 sono stata componente del consiglio di frazione Secchia-Sozzigalli.

Gianni Monari, assessore a Manutenzione e patrimonio, Viabilità, Politiche energetiche, Ambiente e Risorse finanziarie

56 anni, direttore di Stabilimento e Ricerca & Sviluppo di una industria alimentare. Rilancio le aziende, riorganizzando gli interi reparti produttivi, industrializzando e sviluppando nuove referenze. Amo il mio lavoro, ma ho anche delle passioni: canto in una corale da molti anni, amo la natura, l’agricoltura, l’ambiente. Ho un piccolo appezzamento di terreno, con un orto, piante di frutti antichi oltre a piante autoctone.

Ho due fantastici figli e due nipotini. Vorrei condividere le mie esperienze e renderle disponibili per la comunità, ritengo siano esperienze e un bene comune da divulgare.