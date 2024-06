Bastiglia, al lavoro la nuova Giunta di Francesca Silvestri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La sala civica “Tullio Ferrari”, all'interno del Museo della Civiltà Contadina, ha ospitato ieri alle 19.30 la prima seduta del neo eletto Consiglio comunale di Bastiglia. Dopo la convalida dei Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni dell'8 e 9 giugno e dopo il giuramento, la sindaca Francesca Silvestri ha comunicato al Consiglio comunale la nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco per il mandato amministrativo 2024-2029.

Sono quattro gli Assessori che compongono, oltre alla Sindaca, la 'squadra' di governo e che entreranno in servizio da subito.

Francesca Silvestri – Sindaca - trattiene per sé le deleghe a Protezione Civile, Edilizia urbana, Edilizia privata, Lavori pubblici, Personale e Affari Generali. Alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 è stata eletta con oltre il 70% dei voti, confermandosi alla guida del Comune per il terzo mandato consecutivo.

Patrizia Gambi (Consigliera) – Vicesindaca e Assessora ai Servizi Sociali e Volontariato, Cultura e Attività Produttive. 66 anni, già Sindaca di Bastiglia dal 2004 al 2009, ha ricoperto la carica di segretaria dello SPI Cgil ed è attiva nel mondo del volontariato.

Davide Verrone (Consigliere) – Assessore con deleghe a Comunicazione, Memoria, Pari Opportunità, Politiche Comunitarie. 27 anni, laureato in Politica ed Economia Internazionale, è assistente europarlamentare a Bruxelles dove lavora per la Delegazione dell’Emilia-Romagna.

Giulia Mennuti (Consigliera) - Assessora con deleghe a Scuole e Formazione, Rapporti con l'Unione e Integrazione. 31 anni, laureata in Economia e Politiche Pubbliche, organizza Corsi di Formazione.

Marcello Mandrioli (esterno) - Assessore con deleghe ad Ambiente, Decoro e Arredo urbano, Verde pubblico e Bilancio. 45 anni, laureato in Economia Politica, imprenditore informatico e socio in una web agency, ha all'attivo esperienze amministrative come assessore e vice sindaco.

“Sono certa – ha commentato la Sindaca – che questa Giunta saprà dimostrare, grazie al suo lavoro, di tener fede alla responsabilità che ancora una volta i cittadini ci hanno affidato. Ci sono le energie nuove di chi, con entusiasmo e passione, affronta per la prima volta un incarico amministrativo, ma ci sono anche le competenze di chi porta con sé l'esperienza maturata in anni di impegno per il bene comune. Abbiamo bisogno degli uni e degli altri, per continuare ad amministrare con determinazione e fiducia il nostro paese e affrontare al meglio il percorso che ci attende, senza dimenticare il prezioso contributo dell’intero Consiglio comunale. Ringrazio tutti per essersi messi a disposizione della nostra comunità”.