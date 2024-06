Nuova Giunta comunale a Medolla: Alberto Calciolari al secondo mandato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si è tenuta ieri sera la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Medolla, a seguito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che hanno sancito la vittoria di Alberto Calciolari, rieletto per il suo secondo mandato da sindaco. Durante la seduta è stata ufficializzata la composizione della nuova Giunta che collaborerà con Calciolari nella gestione del comune.

La nuova Giunta Comunale

Stefano Bonfatti è stato nominato vicesindaco e gli sono state assegnate le deleghe a Personale, Sport, Tempo libero, Attività produttive e promozione delle attività del centro, Patrimonio e manutenzioni, Mobilità e viabilità.

Graziella Zacchini, già membro della precedente amministrazione, si occuperà di Bilancio e tributi, Cultura, Comunicazione istituzionale, Rigenerazione urbana, Legalità e sicurezza, Promozione dei diritti (pari opportunità, giovani, famiglie), Terzo settore, Partecipazione attiva e patti di collaborazione.

Roberto Bortoli avrà le deleghe a Politiche ambientali ed energia, Promozione della comunità energetica, Educazione ambientale, Spazio pubblico bene comune, Smart city, Welfare, Lavoro.

Ebe Traldi sarà responsabile delle Politiche educative per la prima infanzia, Diritto allo studio e dell'Assessorato alla gentilezza.

La seduta è stata anche l’occasione per prendere atto dei capigruppo: Marco Dondi per la maggioranza (gruppo Vivi Medolla!) e Lavinia Zavatti per l’opposizione (gruppo Medolla al Centro).

Durante il suo discorso, il sindaco Calciolari ha dichiarato: “Sono emozionato e commosso all’inizio di un mandato che il voto dei medollesi ci consegna forte, ma impegnativo, e che vogliamo condurre con determinazione, serietà e rigore. Rivolgo un ringraziamento, per il loro senso civico, a tutti coloro che si sono candidati a queste ultime elezioni, in entrambi gli schieramenti. Dedico poi un pensiero alle giovani generazioni, una ricchezza che qui a Medolla è già il presente della nostra comunità, e concludo con un invito a tutto il Consiglio, opposizione compresa, a lavorare insieme per invertire la tendenza alla disaffezione nei confronti della politica, evidenziata da un’affluenza che diminuisce a ogni tornata elettorale”.

Composizione del nuovo Consiglio comunale di Medolla

Gruppo Vivi Medolla! : Elisa Gennari, Alex Mormile e Barbara Paradisi.

Gruppo Medolla al Centro: Elisa Cavana, Christian Melarosa e Roberto Reggiani.

Il nuovo Consiglio comunale si appresta ora a lavorare per il bene della comunità, affrontando le sfide future con spirito di collaborazione e impegno condiviso.