Formigine, Parenti presenta la nuova giunta. Confermati 3 assessori su 7

Dopo una campagna elettorale con un'ampia coalizione che l’ha sostenuta, Elisa Parenti ha compiuto il suo primo atto politico da neo sindaca di Formigine, nominando la giunta comunale. Le persone nominate dal sindaco per amministrare la città insieme a lei rappresentano" il giusto mix tra esperienza e novità" (3 su 7 sono in continuità con lo scorso mandato di Maria Costi), rispetto della parità di genere (4 donne compresa Elisa Parenti e 4 uomini) e di età (in 4, compresa Elisa Parenti, hanno meno di 40 anni.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Marco Casolari, candidato consigliere per il PD. Sessantenne, già dirigente scolastico a Formigine, nel distretto e alle superiori, attualmente è in pensione. Avrà le deleghe alle Politiche scolastiche ed educative, Cultura, Formazione professionale e lavoro.

Corrado Bizzini (Formigine Città in Movimento), 60 anni, imprenditore in pensione e già presidente dell’associazione della stampa specialistica italiana, è stato assessore durante gli ultimi due mandati Costi. A lui sono state assegnate le deleghe al Commercio, Eventi, Turismo e promozione territoriale, Decoro urbano, Città della longevità.

Giulia Bosi (Formigine Viva), 32 anni, impiegata nell’ambito del fundraising e della predisposizione di bandi, è stata assessore durante l’ultimo mandato Costi. Già presidente di CISV Modena e membro del CdA del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, è consigliere locale di BELC (Building Europe with local councilors). Avrà le seguenti deleghe: Sport, Associazionismo, Politiche giovanili, Fundraising, Europa e relazioni internazionali per Agenda ONU 2030.

Andrea Corradini (PD), 53 anni, giurista d’impresa responsabile dell’ufficio legale di un’associazione di categoria. Nel 2022 è stato eletto capogruppo del PD locale. A Corradini sono state affidate le deleghe all’Urbanistica e manutenzione del territorio e delle frazioni, Sicurezza integrata.

Giorgia Lombardo (AVS), 37 anni è imprenditrice agricola, con una laurea in Scienze naturali. Riceve le seguenti deleghe: Ambiente, Sviluppo e agricoltura sostenibile, Benessere animale, Pari opportunità e Pace.

Giulia Malvolti (Movimento 5 Stelle), 27 anni, ingegnere e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Modena nel settore ambientale. A lei sono state affidate le deleghe alla Mobilità sostenibile e Transizione energetica, Parchi e aree naturalistiche, Partecipazione e digitalizzazione, Legalità.

Armando Pagliani (Formigine al Centro), 64 anni, ingegnere in pensione, è stato assessore durante gli ultimi due mandati Costi. Ricoprirà le deleghe alle Politiche sociali e diritto alla casa, Patrimonio, Protezione civile.

Il Sindaco Elisa Parenti si è riservata le seguenti competenze: Lavori pubblici, Piano Urbanistico Generale, Bilancio e partecipate, Personale, Comunicazione e Attività produttive.