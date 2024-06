Nominata la nuova Giunta comunale di San Cesario, tre conferme per Zuffi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È stata annunciata ieri, in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale, la composizione della nuova Giunta comunale, che affiancherà il neo eletto Sindaco Francesco Zuffi nel suo secondo mandato alla guida di San Cesario.

Ben tre assessori su quattro provengono dalla precedente Giunta, in continuità con il lavoro già svolto è confermato dal risultato delle urne: “La composizione della Giunta comunale – spiega il Sindaco Francesco Zuffi - è stata scelta con la volontà di inserire delle persone preparate, professionali, di alto profilo ma che conoscano anche il territorio e le dinamiche del nostro paese. Ho ritenuto di confermare tre dei quattro assessori che già hanno lavorato con me per valorizzare il lavoro di questi anni e dare compimento a quanto avviato nella legislatura precedente. Ringrazio l’Assessore Sofia Biondi per il lavoro che ha svolto nella Giunta precedente e auguro buon lavoro ai nuovi assessori. Credo che questa squadra sia ideale per raggiungere gli importanti obiettivi presentati in campagna elettorale. Da oggi si comincia a lavorare per costruire la San Cesario dei prossimi anni”.

Ecco la composizione della nuova Giunta guidata dal Sindaco Zuffi:

Francesco Zuffi, rieletto Sindaco, con delega a Bilancio e programmazione, Tributi, Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Comunicazione Istituzionale, Rifiuti ed economia circolare, Trasparenza e partecipazione, Frazioni, Sport e Innovazione tecnologica.

Cristina Fabbri, 63 anni, oggi in pensione, è ingegnere elettronico e ha lavorato per anni nel ramo dei sistemi di pagamento bancari. È nominata Vice Sindaco, con delega a Servizi Sociali, Sanità, Welfare, Diritti e Pari Opportunità, Attività Produttive, Politiche per il Lavoro, Agricoltura e Servizi Demografici.

Fabrizio Pancaldi, 45 anni, professore e ricercatore universitario di ingegneria, in particolare nel settore information & communication technology. Nominato assessore con delega a Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Transizione Ecologica.

Luca Brighetti, 42 anni, è educatore professionale e lavora nel campo dell’educazione sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Nominato assessore con deleghe a Scuola e Istruzione, Politiche per l’infanzia, Sicurezza e legalità, Protezione Civile, Personale.

Rita Rosi, 38 anni, è ingegnere e dirige l’azienda familiare attiva nel settore dell’edilizia e delle locazioni immobiliari. Sarà assessora con delega a Commercio, Cultura, Politiche giovanili, Cittadinanza attiva, Associazionismo e volontariato, Turismo e Promozione del territorio.