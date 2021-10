Attraversamento pedonale pericoloso di Altolà: la Giunta approva la messa in sicurezza

Il Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro, il Sindaco e la Giunta si attivano per realizzare quanto prima interventi per la fruizione in sicurezza dell'attraversamento pedonale di Altolà sulla strada provinciale 14, ritenuto pericoloso dai residenti in quanto su una strada molto trafficata e poco illuminato e visibile in certi momenti della giornata.

L'attraversamento in questione si trova esattamente nel punto in cui si ferma lo scuolabus per portare i bambini e i ragazzini a scuola. Lo stesso attraversamento nei giorni scorsi era stato quasi teatro di una tragedia quando un'auto avrebbe quasi investito una mamma con suo bambino sulle strisce.

La mozione è stata approvata mercoledì scorso durante il consiglio comunale di San Cesario.

In particolare si fa riferimento all'installazione di un impianto semaforico a chiamata e dissuasori di velocità.

"Siamo davvero molto soddisfatti per l'approvazione della mozione presentata da parte della maggioranza di centrosinistra che riconosce così la pericolosità dell'attraversamento pedonale ed accetta la nostra proposta di installare un semaforo a chiamata. Ora non resta altro che augurarsi che il semaforo venga realizzato quanto prima. " afferma Sabina Piccinini Consigliere Comunale San Cesario sul Panaro