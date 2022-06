Autodromo di Marzaglia, "la Giunta sospenda il voto e si ascolti i cittadini"

"Delusione, indignazione e rabbia sono i sentimenti che serpeggiano a Marzaglia. I residenti si sentono presi in giro dalla Giunta comunale che aveva invece assicurato, per anni, che la pista dell’autodromo sarebbe servita solo per la “guida sicura” e per quella “autonoma”. Ora si ritrovano il progetto di un autodromo per gare di auto superveloci, migliaia di parcheggi, alberghi e stradoni di accesso in aperta campagna. Un autodromo dove, non sporadicamente, ma quasi ogni settimana si svolgeranno rumorosissime gare sportive"

E' questa la denuncia di Modena volta Pagina in merito al nuovo autodromo di Marzaglia.

"E così un’oasi ambientale prossima alla residenza sarà trasformata in un rumoroso autodromo, con una enorme colata di cemento. Marzaglia, dopo la Sacca, sembra essere bersagliata da tutti i più pesanti interventi urbanistici di questi anni: Bretella autostradale per mezzi pesanti, enorme potenziamento zootecnico all’azienda Hombre con i relativi problemi di inquinamento dell’aria ed ora il raddoppio della pista dell’autodromo con un rettilineo da 300 km all’ora."

"Quando gli stessi rappresentanti del PD locale sono stati in difficoltà a difendere un progetto tanto nocivo, antiscientifico, antistorico e fuori dalla realtà come questo è ovvio che i residenti di Marzaglia rifiutino queste scelte. È inaccettabile che per soddisfare l’ebrezza della velocità di pochi appassionati si mettano a rischio le falde acquifere, si intasi la viabilità, si aumenti fuori misura l'inquinamento acustico e si distrugga definitivamente l'area faunistica locale. Oggi il Consiglio Comunale farebbe bene ad ascoltare il parere della maggior parte della cittadinanza di Marzaglia e di gran parte di quella modenese contraria a questa decisione. Un'opinione più profonda di quanto si possa toccare con mano.

Non si divarichi ulteriormente il già pericoloso scollamento tra cittadini ed istituzione locale. A Marzaglia la Giunta non può sfidare i cittadini convocandoli per un parere il giorno prima del voto. Questa non è partecipazione alle scelte ma politica dei fatti compiuti. In netto contrasto con la tradizione di partecipazione della nostra città.

Modena Volta Pagina invita la Giunta a sospendere la decisione in Consiglio Comunale e rivedere il progetto insieme ai cittadini. Se non lo farà e deciderà di tirare dritto allora la rottura e dissenso fra chi amministra e chi viene amministrato si accrescerà in modo irreparabile. E questo non può portare niente di buono per chi amministra e per tutti noi."