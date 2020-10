Nonantola, in giunta arriva Tiziana Baccolini: deleghe ad ambiente, associazionismo e pari opportunità

Tiziana Baccolini, educatrice di nido, è il nuovo Assessore all’ambiente del Comune di Nonantola. A lei il Sindaco Federica Nannetti ha affidato anche le deleghe alle pari opportunità e associazionismo.

Dovendo procedere ad una nuova nomina – commenta Nannetti – ho cercato una figura che potesse dare continuità alle scelte che hanno caratterizzato le mie giunte in tema di politiche ambientali. Credo che Tiziana, anche grazie alla sua passata esperienza da consigliera comunale, possa ben coniugare, con attenzione ed equilibrio, ascolto, partecipazione, elaborazione politica e competenza le scelte innovative necessarie in un mondo che cambia velocemente.

Per questo motivo, e per la conoscenza del nostro territorio e della sua comunità che ha Tiziana, ho pensato che sia la donna giusta per coordinare anche il grande mondo dell’associazionismo e del volontariato nonantolano.

Ringrazio il Sindaco per l’opportunità che mi ha dato – commenta Baccolini – e spero di confermare con i fatti la sua fiducia. Arrivo in una giunta a mandato iniziato e cercherò di portare avanti, con il mio stile, i progetti che chi mi ha preceduta aveva avviato, oltre a quelli, ancora da sviluppare, presenti nel programma elettorale che dovranno caratterizzare i prossimi anni. Le linee d’azione non cambiano: riduzione dei rifiuti, cultura ambientale, coinvolgimento attivo dei cittadini, mobilità sostenibile e attiva, pulizia e decoro urbano. Per quanto riguarda l’associazionismo, ritengo che il volontariato sia un elemento fondamentale della nostra comunità e con le associazioni il confronto sarà continuo come a Nonantola è sempre stato”.