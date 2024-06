Mirandola e Nonantola al ballottaggio, tornano al voto 40mila cittadini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Poco meno di 41mila elettori modenesi saranno richiamati alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative: si tratta dei residenti dei comuni di Mirandola e Nonantola, dove l'8 e 9 giugno non è stato possibile eleggere il sindaco in quanto il candidato più votato non ha raggiunto il 50% dei consensi. I due candidati a sindaco più votati si sfideranno quindi in modo diretto, con i cittadini che potranno semplicemente scegliere tra uno dei due, senza altro tipo di indicazioni.

La data dei ballottaggi è domenica 23 e lunedì 24 giugno: a differenza del primo turno, in questo caso i seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Mirandola

Al primo turno a Mirandola il maggiore consenso è stato raccolto da Letizia Budri, candidata del centrodestra e vicesindaca uscente. Budri ha ottenuto il 45% dei voti. A sfidarla sarà Carlo Bassoli, candidato della coalizione di centrosinistra, che si è fermato al 38%. In questo scenario risulta quindi determinante la posizione degli altri due candidati. Se Giorgio Cavazza del M5S si è fermato al 5%, il civico Giorgio Siena con la sua +Mirandola ha ottenuto il 12% e potrebbe essere quindi ago della bilancia.

Siena ha ufficializzato nei giorni scorsi il proprio sostegno a Bassoli: +Mirandola rientra così nell'alveo "naturale", dal momento che cinque anni fa corse proprio in coalizione con il centrosinistra. Un apparentamento che sulla carta vede quindi favorito Bassoli, tenendo anche che il M5S non ha dato indicazioni ai propri elettori.

Nonantola

Una situazione analoga, ma a parti invertite, si vive a Nonantola, dove al primo turno l'ha spuntata con il 45,8% Tiziana Baccolini, candidata del centrosinistra. La rivale - fra le quattro candidate di partenza - sarà Monica Contursi del centrodestra, che ha ottenuto il 25,7% dei consensi.

Le liste uscite sconfitte dal voto del 8 e 9 giugno, vale a dire la sinistra progressista e il M5S, non hanno costruito alleanza ufficiali o ufficiose con uno dei candidati ancora in corsa. In quest'ottica, pare più probaile una conferma del risultato del primo turno.