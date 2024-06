Ballottaggi di Mirandola e Nonantola: affluenza appena al 50%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi pomeriggio alle 15.00 si sono chiuse le urne per il ballottaggio delle elezioni comunali a Nonantola e Mirandola. Gli elettori di Nonantola e Mirandola sono stati chiamati a esprimere il proprio voto per scegliere il nuovo sindaco, in un contesto di sfida tra i due candidati rimasti in corsa dopo il primo turno elettorale.

Affluenza a Mirandola

Se nel primo turno l'affluenza nella città di Pico era stata del 61,56% .Con un totale di 11.682 votanti su un numero di elettori di 18.97. Con ben 156 Schede nulle e 130 Schede bianche.

In questo secondo turno l'affluenza è stata decisamente più bassa con appena il 51,75%.

Affluenza a Nonantola

Al primo turno delle elezioni comunali a Nonantola, l'affluenza alle urne è stata del 61,19%. Su un totale di 12.905 elettori, hanno votato 7.897 persone. Sono state registrate 182 schede nulle e 163 schede bianche.

In questo secondo turno, come per Mirandola, l'affluenza è stata decisamente più bassa con appena il 41,90%.