Barbara Guerzoni in campo a Nonantola, dandidata per Civici Nonantolani e M5S

Barbara Guerzoni sarà candidata come sindaco di Nonantola, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dai Civici Nonantolani. La campagna elettorale per le elezioni amministrative giugno 2024 è iniziata nei giorni scorsi con un'assemblea durante la quale è stato presentato il progetto politico, alternativo a quello del centrodestra e del centrosinistra, già in campo con i rispettivi candidati.

Giovanni Piccinini, per il Movimento 5 stelle, noto in paese ora come presidente dell'associazione Niente di Nuovo: "Il percorso è un'importante novità, c'è bisogno del pieno coinvolgimento dei cittadini dopo il bavaglio alle critiche all'amministrazione uscente con relative querele, veramente considerato, anche costituzionalmente, grave".

Paolo Rizzo, noto per la partecipazione attiva nell'organizzazione del mondo del volontariato, presenta la lista Civici nonantolani:" Si può dire senza alcuna ombra di dubbio che la gestione del dopo alluvione è stato il momento di rottura più drammatico tra cittadini e istituzioni". Rizzo continua dicendo: "Le ragioni dei Civici Nonantolani, stanno tutte qui, nel voler ricomporre questa ferita, dare voce a tutti quelle cittadine e quei cittadini, che non si sentono rappresentati, da ragioni di partito o da posizioni preconfezionate".

Barbara Guerzoni, nata e cresciuta a Nonantola, ha 53 anni ed è manager presso Quality Manager System presso un'azienda di Ravarino, dopo una lunga esperienza in Germania. Guerzoni ricorda con affetto le radici nonantolane e spiega il suo principale obiettivo: "Ascolto, parola chiave, base per ripartire. Senza puntare il dito sulle mancanze della passata amministrazione".