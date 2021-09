Bonus facciate al Rnord, Fratelli d’Italia “Basta spendere soldi pubblici in finte riqualificazioni”

E’ notizia di ieri che il condominio Torre Nord 2 di via Attiraglio ha approvato l’intervento per il rifacimento delle facciate e che, tra qualche giorno, il medesimo intervento sarà sottoposto all’assemblea del condominio Torre Nord 1 (via Canaletto) con l’obiettivo di rinnovare l’intero complesso per il valore complessivo dei lavori che si aggira sui 900 mila euro di cui circa 700 mila euro a carico del Comune e di altri Enti pubblici comunali.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo attacca l'Amministrazione: "Questo fiume di denaro pubblico si somma ai circa venti milioni già spesi negli ultimi venti anni da parte delle diverse amministrazioni modenesi targate Partito Democratico che con fondi pubblici ha preferito cambiare le insegne, colorare le pareti per cercare di nascondere i reali problemi della zona: immigrazione clandestina, spaccio di droga e prostituzione".

"L’R-Nord è il simbolo del fallimento delle politiche adottate dalla sinistra che non solo ha comportato una mancata riqualificazione sociale ed urbana ma ha anche - al contempo - creato ghetti, sacche di delinquenza e marginalità sociale, con l’ovvia conseguenza di generare il miraggio di una vera integrazione. Il PD dovrebbe avere imparato che anche se si cambia la cornice il quadro rimane sempre lo stesso", chiosa Barcaiuolo.