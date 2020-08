Bonus di 600 euro, il consigliere leghista Stefano Bargi sospeso dal partito

Il consigliere regionale modenese della Lega, Stefano Bargi, che ha richiesto e ottenuto il bonus partita Iva di 600 euro è stato sospeso dal partito. Lo ha reso noto poco fa il consigliere Matteo Rancan, capogruppo Lega Salvini Premier nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

"Il provvedimento disciplinare è identico a quello assunto per i deputati che si trovano nella medesima situazione. L’immagine della Lega e la buona volontà di migliaia di sostenitori non possono essere offesi da comportamenti sconvenienti, per quanto del tutto legali”, ha aggiunto Rancan.

Anche il nome di Bargi - che gestisce in società un locale pubblico a Maranello - si era aggiunto a quello di parlamentari e consiglieri regionali che avevano, legittimamente, avuto accesso al bonus di 600 per i liberi imprenditori, come consentito dalle misure di sostegno al'economia nel corso dell'emergenza Covid.

Bargi aveva giustificato la cosa spiegando: "L'associazione di categoria alla quale siamo iscritti ha avanzato, a nome della società, la richiesta del bonus che ci è stato riconosciuto, singolarmente, come soci. Sinceramente non pensavo nemmeno che arrivasse e quando ho visto che era arrivato, e di averne diritto, l'ho reinvestito in azienda. Così è andata, in assoluta buona fede".

Ora pero il sassolese, già commissario provinciale del partito, rischia conseguenze pesanti. La Lega ha infatti deciso di non transigere sull'accaduto, che pur essendo del tutto legittimo - ogni politico può essere anche imprenditore nella vita privata e quindi accedere al contributo in questione - è stato ritenuto politicamente sconveniente.