Agenzia Dogane, il sindaco chiede l'apertura di uno sportello a Carpi

Uno sportello doganale a Carpi: è la richiesta fatta dal Sindaco Alberto Bellelli all'Agenzia delle Dogane con una lettera alla Direzione territoriale. Il motivo, spiega il primo cittadino, è duplice: «i recenti mutamenti della filiera produttiva del nostro comparto principale » e « l’incremento di nuovi asset d’impresa insediati nelle zone industriali di Carpi: filiera biomedicale, meccatronica, industrie agroalimentari di primaria importanza europea, centri di logistica di respiro nazionale, solo per citare alcuni comparti di recente ma significativo insediamento. »

Bellelli ricorda alla sede Emilia-Romagna - Marche dell'Agenzia governativa che già in passato, negli anni del cosiddetto “boom economico”, la nostra città era sede di uffici doganali, « allora ritenuti indispensabili per seguire un’attività di scambio internazionale così intensa » legata al comparto moda, tessile ed abbigliamento, che aveva « lanciato la nostra città come capitale europea nella produzione di settore. »

Poi però, « forse per esigenze di razionalizzazione e di ottimizzazione nell’organizzazione dell’Agenzia doganale, la presenza di questo indispensabile Ente fu trasferita in altra sede territoriale, e più precisamente nel comune di Campogalliano. »

Nel sottolineare come si tratti di « un’esigenza che il tessuto produttivo locale sta rappresentando all’Amministrazione Comunale », per « il significativo incremento di pratiche doganali, registrato quale diretta conseguenza dei nuovi insediamenti produttivo commerciali » il Sindaco conclude la missiva con parole di ottimismo: «nutro più di una speranza, che questa mia motivata richiesta venga positivamente valutata. »