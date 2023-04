Dopo l'esposto la Fondazione San Filippo Neri pubblica i conti online

"La Fondazione SFN ci mette una pezza ed ha iniziato a sistemare le falle della Trasparenza, già nelle ore successive alla conferenza stampa di presentazione dell’esposto", canta vittoria Forza Italia, che nei giorni scorsi ha presentato un esposto all'Anac contestando la mancanza di trasparenza dell'ente, finito sotto i riflettori dopo la drammatica morte violenta del 16enne ospite della comunità di via Sant'Orsola.

"Avevamo ragione – incalza Antonio Platis, consigliere provinciale di Forza Italia – è evidente. Una cosa però deve essere chiara. Questo tardivo ravvedimento non cancella l’errore. Il Piano Anticorruzione della Provincia parla chiaro e mi aspetto che l’Ente di Viale Martiri prenda provvedimenti in merito alla mancata vigilanza e alla scarsa trasparenza."

"Venerdì 28 Aprile c’e’ Consiglio Provinciale e confido che la Presidente dalla Fondazione SFN Luciana Borellini venga a riferire sull’attività fatta dal centro che si prende cura dei minori non accompagnati. Così come attendo chiarimenti sul percorso di nomina del Consiglio di Amministrazione, cinque persone scelte senza alcun avviso pubblico".

Conclude Platis: "Come la Fondazione ben sa, c’e’ una normativa stringente nazionale e regionale e confido che nessuno abbia paura di affrontare una seria operazione trasparenza per spiegare a tutti le attività, dal costo di 75,45 euro pro capite al giorno, che vengono svolte con i minori stranieri non accompagnati".