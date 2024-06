Bonaccini, dimissioni a metà luglio. "Candidato e alleanza larga prima possibile"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Stefano Bonaccini ha concluso il proprio intervento oggi in Assemblea legislativa, nella sede di viale Aldo Moro, nel quale ha annunciato che darà le dimissioni tra due settimane, dopo il G7 Scienza e Tecnologia in programma dal 9 all’11 luglio al Tecnopolo di Bologna. Un passaggio necessario prima dell’insediamento del Parlamento europeo, e l’occasione per tracciare un bilancio a conclusione di dieci anni di mandato alla guida dell’istituzione.

Anni definiti intensissimi, complicati, “se pensiamo che abbiamo attraversato la tragedia del terremoto e la ricostruzione, la pandemia, che il mondo non conosceva da un secolo, e l’alluvione dello scorso anno. Ma sono stati dieci anni - ha rivendicato il presidente - che vedono oggi questa regione più forte di prima”.

Dalla demografia al lavoro, dal boom dell’export agli investimenti in ricerca e sviluppo fino ai brevetti: i risultati ottenuti, tutti col segno più, sono frutto di “una strategia testardamente perseguita”, tale per cui “nel giro di un decennio e per la prima volta nella storia siamo diventati il sistema più dinamico, attrattivo di investimenti ad alto valore aggiunto, che vede nella ricerca e nell’innovazione il proprio motore”.

Ma la priorità resta investire sulle persone: “Lo abbiamo sempre fatto e stiamo accelerando in modo costante e progressivo. E bisogna partire dai bambini, dalle famiglie. In un Paese dove non si fanno figli bisogna sostenere chi sceglie di farlo e poi garantire il massimo dei diritti e delle opportunità”.

“Da parte mia - ha aggiunto Bonaccin i- ho cercato di servire al meglio questa regione. Devo ringraziare quest’Assemblea perché la qualità del dibattito è stata civile e rispettosa, anche esprimendo idee opposte ma sempre nell’interesse della comunità qui rappresentata. In questi dieci anni - ha concluso - se questi risultati sono stati ottenuti è anche perché ci sono gli emiliano-romagnoli che, pur davanti a tragedie, si sono rimboccati le maniche senza lamentarsi. Quando qualcuno cade, in Emilia-Romagna, nel momento in cui si rialza si guarda indietro per vedere se c’è qualcuno cui tendere la mano”.

A margine del suo intervento in Assemblea legislativa, Bonaccini mette in fila alcune questioni sulle prossime regionali. A partire dal fatto che il centrosinistra in Emilia-Romagna parte in vantaggio. Ma la Regione è comunque contendibile. "Ho letto i commenti di qualche politologo, che dovrebbe studiare meglio i numeri di questi anni - punge Bonaccini - che l'Emilia-Romagna fosse contendibile, lo abbiamo visto nel 1999 quando perdemmo Bologna. Per 25 anni non abbiamo governato Parma. E cinque anni fa quasi ovunque si scriveva che avrebbe vinto la Lega, guardando i sondaggi". In poche parole, segnala Bonaccini, "esiste oggi un territorio che non possa dirsi contendibile? Però negli ultimi tre anni, quando il vento era verso destra, in Emilia-Romagna il centrosinistra è passato da sei a otto capoluoghi governati e a 12 su 12 città sopra i 30.000 abitanti. E anche il saldo per i Comuni più piccoli è positivo. Questo è un fatto rilevante". Anche a destra, rimarca, "sanno cosa dicono i sondaggi se mi fossi ricandidato io e, anche senza che mi candidi, come si potrà partire

E' vero però che "nessun risultato è mai scritto", sottolinea Bonaccini. Quindi "l'unico consiglio che do al centrosinistra è non dividersi e se possibile allargare il perimetro della coalizione. Secondo me ci sono questa volta le condizioni per farlo. E piuttosto che disperdersi in discussioni inutili, cercare di arrivare il prima possibile a individuare la donna o l'uomo che mi potrà sostituire". Sul territorio, aggiunge Bonaccini, "abbiamo una classe dirigente molto preparata, abbiamo tutte le condizioni per provare a fare bene".

Il percorso lo deciderà il Pd con la coalizione, "io mi auguro che si faccia presto e bene". Quando al campo largo, "non penso che sia la somma degli alleati che fa il totale - ragiona Bonaccini - però abbiamo anche tante esperienze di città, come Reggio Emilia, Modena e Cesena, dove non si governerà insieme. E c'erano numeri per cui non era indispensabile un'alleanza larga per vincere. Vuol dire che se c'è una condivisione di programmi e obiettivi si può stare insieme. Questa vittoria alle amministrative dice che si può fare". A conti fatti, dunque, per Bonaccini "ci sono le condizioni per un'alleanza larga dai moderati alla sinistra per fare il meglio possibile e battere la destra".