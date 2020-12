Bonaccini critico sul divieto di spostamento: "Il Governo ci rifletta" 

Il provvedimento del Governo sul Natale "ci sarebbe piaciuto condividerlo di più discuterlo". Conferma le critiche delle Regioni il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, ieri sera al Tg4.

Ma il Governo "può ancora riflettere e farebbe cosa giusta se provasse a tener conto di un minimo di sensibilità. Basterebbe poco secondo me per trovare una ragione più facile anche da spiegare e giustificare". Il nodo riguarda naturalmente il divieto di spostamenti tra Comuni nei super-festivi delle vacanze natalizie. "In Emilia-Romagna, tranne Natale, Capodanno e Santo Stefano- sottolinea Bonaccini- si potrà circolare tra Comuni e dentro i confini della regione, come in tutte le zone gialle. Ma il punto è che rischio di poter trovarmi il 24 in casa di un famigliare in tanti e non posso farlo per Natale, quando magari in una grande città magari ci si trova in 30 e invece a distanza di un chilometro tra due comuni confinanti c'è il nonno da solo solo senza che nessuno possa andare a trovarlo".

Il tema riguarda in particolare le persone anziane e sole. Il divieto di spostamento "addirittura tra Comuni rischia di isolare chi vive in un piccolo Comune, magari ad un chilometro di distanza".

Bonaccini torna anche sugli aiuti per le attività colpite dalle misure anti-Covid: "Il Governo dia i ristori prima possibile".

Sul tema della ripartenza scolastica in presenza per le superiori, Bonaccini si dice soddisfatto, ma "come Emilia-Romagna eravamo pronti già adesso, almeno un 25% a farlo ritornare a scuola perchè rischiamo di fare pagare ai nostri ragazzi un prezzo molto alto".

