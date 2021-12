Pandemia, Bonaccini chiede il super Green pass per tutti i lavoratori

Green pass rafforzato anche per i luoghi di lavoro. Lo chiede il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dopo il varo delle nuove misure anti-Covid da parte del Governo nel pieno della quarta ondata della pandemia. "Le nuove misure introdotte dal Governo per contrastare questa fase inedita della pandemia spingono ulteriormente sulle vaccinazioni, distinguendo tra chi è protetto e chi no", sottolinea Bonaccini sui social.

"A partire- aggiunge- dalle regole sulla quarantena e l'accesso alle attività sociali, con l'estensione dell'utilizzo del Super Green pass, rilasciato a chi è guarito o vaccinato". Ma per il governatore Pd "è venuto il momento di introdurre il Green pass rafforzato anche per tutti i luoghi di lavoro, misura che come Regioni avevamo già chiesto in quest'ultimo decreto, perché è l'unico modo per salvaguardare gli ospedali, la scuola in presenza, le attività economiche, la cultura e la socialità".

Oggi, rispetto a un anno fa, scrive ancora il presidente regionale, "abbiamo un incremento esponenziale dei nuovi contagi giornalieri, solo ieri 100.000 in Italia, ma con molti meno decessi e ricoverati, in maggioranza non vaccinati (oltre il 70% nelle terapie intensive)". Con questi numeri e in questa situazione epidemiologica, conclude Bonaccini, le "energie vanno concentrate per accelerare terze dosi e vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Per tutelare la salute delle persone senza fermare il paese".

(DIRE)