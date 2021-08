Obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro, Bonaccini: "La risolverei facilmente"

"Sono tra quelli che estenderebbe il Green Pass a tutti i luoghi di lavoro. La risolverei abbastanza facilmente la cosa. Spero che i sindacati e le associazioni d'impresa trovino un accordo come così bene fecero insieme al Governo e alle Regioni l'anno scorso, quando il 4 maggio riaprirono tutte le fabbriche del paese in sicurezza, grazie appunto all'iniziativa di sindacati, imprese e Regioni con il Governo". Lo rimarca il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato su Radio 24.

"Spero trovino un accordo- continua il governatore- perché c'è poco da fare: abbiamo bisogno di evitare il moltiplicarsi di contagi, che oggi sono molti di più di quelli dell'anno scorso in questo periodo. Se non avessimo avuto i vaccini, così estesi, oggi ci troveremmo a non riaprire le scuole- insiste Bonaccini- e a chiudere diverse attività economiche, dal turismo allo sport, dalla cultura alla ristorazione. Il vaccino è l'unico strumento ed è ciò che serve, come ha detto molto bene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di dovere e invitando a vaccinarsi. Il fatto che ci possiamo permettere oggi di ripartire e di vedere riaperto tutto, o quasi, è grazie al fatto che le ospedalizzazioni sono ancora molto contenute e soprattutto è crollato il numero dei ricoveri gravi e di decessi".

"Ringrazio la quasi totalità del personale scolastico dell'Emilia-Romagna: qui è vaccinato oltre il 90% già con doppia dose. Certo, io avrei messo la vaccinazione obbligatoria nella scuola come per la sanità. Avremmo evitato settimane di dibattito sul 'come fare' col Green Pass? Lo credo anch'io", aggiunge Bonaccini. "L'apertura delle scuole e delle imprese- riprende il presidente di Regione- ovviamente qualche preoccupazione la dà, ma siamo convinti che se aumentano le vaccinazioni, che nella mia regione stanno andando decisamente bene, possiamo arginare il virus. Non è che il vaccino impedisca la sua circolazione, ma protegge le persone".

