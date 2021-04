Stefano Bonaccini in visita alla Bulgarelli Production di Carpi

Oggi, a chiusura della settimana che ha visto in tutto il mondo le celebrazioni per la 51° Giornata della Terra, Bulgarelli Production ha accolto Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua sede di Carpi, dove progetta e produce cartellini, etichette, complementi in cartotecnica e micro-packaging che sottolineano la forte identità di ogni brand, conquistando anche il segmento del lusso oltreconfine.

Al suo arrivo, il Presidente Bonaccini è stato accolto da Davide Bulgarelli, titolare e CEO, che lo ha accompagnato nella visita a impianti e uffici, illustrandogli le varie strutture di creazione, progettazione e produzione che sono il fondamento, e il segreto, del successo dell’Azienda anche a livello internazionale.

Al termine del tour aziendale, il Presidente della Regione ha rivolto un saluto a dipendenti e ospiti. Il Presidente Bonaccini ha voluto conoscere da vicino la Bulgarelli Production non solo per gli alti standard di qualità, creatività e professionalità, ma anche per ciò che oggi la distingue in modo particolare: il suo percorso di sostenibilità, per il quale, unica nel suo settore, può già definirsi Carbon Positive, vale a dire che le emissioni di CO2 generate dalla sua attività sono assorbite e anzi superate dall’impatto di tutti i provvedimenti presi a sostegno dell’ambiente. In forza di questo, Bulgarelli Production ha creato il simbolo Carbon Positive Hangtag con cui ribadire questo importante risultato, raggiunto in anticipo sui tempi previsti dalle agende delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea.

“ Abbiamo risposto volentieri all’invito di Davide Bulgarelli, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di raccontare esempi positivi nella sostenibilità, come la sua azienda ” dichiara il Presidente Bonaccini. “ Una realtà che rappresenta perfettamente ciò che non si vede ma che si fa concretamente, come la decarbonizzazione. L’obiettivo del 2050 a emissioni zero non è poi così lontano, per questo è molto importante quello che Bulgarelli Production sta facendo, e non solo nel campo della moda. Non è più vero che la transizione ecologica si può fare, perchè in realtà si sta già facendo, e Bulgarelli con il suo simbolo della “Carbon Positive” evidenzia concretamente che elimina molta più CO2 di quella che produce. Testimoniare esperienze come questa è importante, per far sì che si moltiplichino per la salvaguardia di un patrimonio che stiamo sprecando, e non c’è più tempo. Il giorno successivo al 51° Earth Day ci ha dato l’occasione di trovarci qui assieme per sensibilizzare ulteriormente tutti sulla questione ambientale, per la quale abbiamo approvato il “ Patto per il Lavoro ” a cui abbiamo voluto aggiungere “ e Per il Clima ”, che prevede una serie di interventi a sostegno della qualità della vita, e a garanzia di lavoro e sviluppo anche nel settore ambientale e digitale ”.