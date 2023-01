La proposta, "Una sfilata in centro per celebrare il primo Tricolore"

"Molti Italiani sanno che la storia della bandiera d'Italia inizia ufficialmente il 7 Gennaio 1797 in un salone del palazzo comunale di Reggio Emilia poi chiamato sala del Tricolore. Non tutti gli Italiani sanno, invece, che la prima sfilata del primo tricolore come bandiera si tenne il 12 Febbraio 1797 a Modena e per questo ho presentato una mozione in consiglio comunale a Modena per chiedere che il 12 febbraio di ogni anno venga celebrato per le strade del nostro centro storico questo evento molto importante".

Ad annunciarlo è Alberto Bosi, consigliere comunale di Alternativa Popolare e già capogrupo della Lega (recentemente lasciata). Bosi attacca: "Non si capisce come mai le amministrazioni di Modena non abbiano neanche mai pensato di celebrare un fatto così importante per la nostra città e per la nostra nazione quando tra l'altro le amministrazione Reggiane danno giustamente molto risalto al fatto che il tricolore sia nato nella loro città".

"Mi auguro che la maggioranza di centrosinistra in consiglio non bocci ancora una volta una mia proposta costruttiva come purtroppo spesso capita. Infatti, recentemente, è stata bocciata, con motivazioni del tutto ideologiche, un'altra mozione in cui chiedevo semplicemente di dedicare una via cittadina a “Mary of Modena”, una Modenese che è stata Regina d'Inghilterra per tre anni dal 1685 al 1688", conclude il consigliere citando un'altra iniziativa lanciata nei mesi scorsi.