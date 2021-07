Alberto Bosi è il nuovo referente della Lega per la città di Modena

Alberto Bosi è il nuovo referente della sezione di Modena della Lega Salvini Premier. Il capogruppo consiliare, che succede a Luca Bagnoli, il quale mantiene i rapporti con la stampa e il ruolo di vice, è affiancato dal vice referente Oscar Corti, da Caterina Bedostri per organizzativo e tesseramento, Sara Molesini e Simone Versace per social e comunicazione, Claudio Malavasi per economia e bilancio, Mario Mirabelli per la sicurezza, Valentina Mazzacurati per la giustizia.

"Una nuova giovane squadra - afferma Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier -, che avrà modo di crescere nei prossimi mesi e di lavorare in continuità con il grande impegno, l'ascolto e la condivisione con i cittadini e le realtà economiche e la presenza sul territorio, che connotano la sezione di Modena. Sono certo che questo gruppo saprà portare avanti importanti iniziative".

"Ringrazio il referente provinciale Davide Romani per la fiducia - rimarca Bosi -. Come abbiamo sempre fatto, continueremo a svolgere un'opposizione costruttiva e non ideologica, andando nel merito dei problemi dei cittadini modenesi e ascoltando le associazioni di categoria, che per noi svolgono un ruolo fondamentale".