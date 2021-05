Bretella Campogalliano-Sassuolo. Fiorini e Menani: "Aprire cantieri per un distretto che offre lavoro ad oltre 30mila addetti"

"Milena Gabanelli ha ragione. Il più importante distretto della ceramica italiano - quello di Sassuolo - è ancora orfano del raccordo autostradale necessario per convogliare il traffico pesante fino al casello di Campogalliano. Lo chiediamo da sempre. Dopo più di vent'anni siamo ancora ai blocchi di partenza. Ci sono stati due ministri del Pd alle Infrastrutture. Emiliani. Tante belle promesse, risultati zero. Delle due l'una: incompetenza o mancanza di volontà. Ora basta. Per la Lega, occorre aprire i cantieri una volta per tutte. Ricordiamo che le autorizzazioni ci sono tutte, così come l'intesa Stato-Regioni e il via-libera del Cipe. E, soprattutto, che sul piatto ci sono 53 miliardi da spendere entro il 2026 per le infrastrutture del nostro Paese: compresa quest'opera strategica e fondamentale per la nostra economia, le nostre imprese e soprattutto per l'occupazione. Se le opere non si concludono, le risorse messe a disposizione dell'Italia non utilizzate - con l'effettiva messa a terra dei cantieri - vanno restituite a Bruxelles. In altre parole, vorrebbe dire gettare alle ortiche un'occasione d'oro e irripetibile, ma soprattutto l’opportunità di rendere competitivi i nostri distretti produttivi e il nostro Paese".

Così la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività produttive di Montecitorio.

“Quello di Sassuolo è un distretto che offre lavoro ad oltre 30mila addetti diretti – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - e ad altrettanti nell’indotto; che garantisce ricchezza non solo al territorio ma anche all’intero Pil italiano. Un distretto che, quotidianamente, vede invase le proprie strade, ormai vecchie e superate, da migliaia di Tir in entrata ed in uscita, con il conseguente impatto ambientale che tale traffico produce in termini di polveri sottili e non solo: Tir che, proprio grazie al collegamento autostradale, già approvato in ogni sede, saranno convogliati in un’unica direttrice. Manca una firma che ci dicono stia per arrivare da ormai quasi due anni: è ora di dimostrare al mondo intero, che punta sulle spedizioni di ceramica da Sassuolo, che l’Italia non è solo il Paese delle promesse e della burocrazia eterna”.