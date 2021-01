Via Loda disseminata di buche: "Servono urgenti interventi di manutenzione"

I gruppi di opposizione: "Un generico segnale di pericolo non è sufficiente a garantire la sicurezza stradale che la stessa Amministrazione dovrebbe assicurare nel preminente interesse pubblico"

Le condizioni del manto stradale incidono molto sulla sicurezza della circolazione, limitando la tenuta dell’auto e l’efficacia della frenata. Inoltre, una buca profonda o dal bordo tagliente può danneggiare seriamente il pneumatico, il cerchio della ruota e perfino le sospensioni. Via Loda è la principale arteria di collegamento tra Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, molto trafficata e percorsa anche da ciclisti e motociclisti e, pertanto, dovrebbe essere manutenuta con particolare cura. Di contro, la stessa è in un pessimo stato di manutenzione, con buche profonde e pericolose note all’Amministrazione che, probabilmente a titolo cautelativo, ha inteso segnalare, ormai da tempo, genericamente con un segnale stradale mobile recante la dicitura “buche pericolose”.

Lo segnalano Cristina Girotti Zirotti - Capogruppo Lega Salvini Premier, Modesto Amicucci - Capogruppo Liberi di Scegliere ed Enrico Fantuzzi - Consigliere Lega Salvini Premier di Castelfranco Emilia.

"Le dimensioni delle stesse buche, nel caso si incrocino due autoveicoli e soprattutto mezzi pesanti, non lasciano neppure la possibilità agli avventori di evitarle se non si vuole procurare un incidente. Peraltro, con le abbondanti piogge di questo periodo, le stesse buche aumentano di dimensione incrementando, al contempo, lo stato di pericolo per gli avventori della stessa strada".

"È evidente, quindi che l’apposizione di un generico segnale di pericolo, se da un lato potrebbe sollevare l’Amministrazione da eventuali richieste di risarcimento danni, da un altro non è sufficiente a garantire la sicurezza stradale che la stessa Amministrazione dovrebbe assicurare nel preminente interesse pubblico. Pertanto, al fine di sollecitare i necessari interventi di manutenzione a tutela in primis della sicurezza stradale e quindi delle “casse comunali” che potrebbero essere chiamate a risarcire danni (sempre che non sia già avvenuto), abbiamo presentato un’interrogazione urgente che auspichiamo serva a chiudere le voragini".

