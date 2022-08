Fratelli d'Italia chiude le liste, ecco i candidati in Emilia-Romagna

Anche Fratelli d'Italia è pronta a correre in Emilia-Romagna per le elezioni politiche del 25 settembre. Alla chiusura delle liste, i nomi che saranno schierati negli uninominali del Senato sono quelli di Alberto Balboni (Ferrara-Ravenna) e Marta Farolfi (Forlì-Rimini). Per gli uninominali della Camera, invece, il partito di Giorgia Meloni sarà rappresentato da Tommaso Foti (Piacenza), Roberta Rigon (Reggio Emilia), Daniela Dondi (Modena), Dalila Ansalone (Bologna), Mauro Malaguti (Ferrara) e Alice Buonguerrieri (Ravenna).

Passando al proporzionale della Camera, Foti sarà capolista nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia seguito da Ylenia Lucaselli, Gianluca Vinci e Gaetana Russo. Galeazzo Bignami guida il listino a Bologna-Modena e dietro di lui correranno Lucaselli, Vinci e Beatriz Colombo. Foti capolista anche nel colleggio che comprende Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; seguono Lucaselli, Vinci e Buonguerrieri.

Per quanto riguarda il proporzionale del Senato, Elena Leonardi sarà capolista nel collegio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena seguita da Michele Barcaiuolo, Ella Bucalo e Alessandro Aragona. Nel collegio di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il primo posto va a Balboni seguito da Farolfi, Marco Lisei e Domenica Spinelli. (DIRE)