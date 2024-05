Sassuolo, presentati i candidati della lista civica “City Lab per Mesini Sindaco”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si è presentata ufficialmente questa mattina la lista civica City Lab Sassuolo per Mesini Sindaco, una scelta arrivata dopo un lungo percorso di laboratorio cittadino, che ha realizzato numerosi incontri con la cittadinanza sassolese al fine di costruire un confronto attivo e raccogliere spunti per il miglioramento della comunità.

“Il City Lab da settembre 2023 è sede di confronto, dialogo costruttivo e condivisione di idee e proposte. Questo laboratorio – ci tiene a sottolineare una delle promotrici, Mara Pennacchia – non terminerà con queste elezioni ma continuerà ad essere strumento di condivisione e partecipazione per tutti coloro che desiderano proporre idee o evidenziare criticità sulla nostra Sassuolo. Il prossimo incontro sarà mercoledì 8 maggio alle 20:45 presso la sede del comitato Mesini Sindaco”. E continua: “I contributi di più di 100 persone che fino ad oggi hanno partecipato i nostri incontri hanno fatto emergere a gran voce la necessità di un progetto che abbia una prospettiva lunga. Tra tutti, i temi che ci stanno più a cuore sono certamente la valorizzazione degli spazi della città per la comunità, e una attenzione rinnovata per l’educazione e la cultura. Sassuolo deve guardare al futuro e puntare a essere una città accogliente per giovani e famiglie, anche attraverso servizi adeguati”.

“Crediamo poi – prosegue Graziella Denti, altra animatrice del City Lab – sia necessario dare valore ad associazioni e volontariato sostenendoli con forza e intensificando reti e sinergie. Inoltre vogliamo una città a misura di persona, per questo è necessaria una rete di mobilità dolce che colleghi tutti i quartieri della città e il centro. Intendiamo proporre l’istituzione del bike to work ovvero l’uso della bicicletta nel tragitto casa/lavoro, attraverso contributi ai lavoratori. I parchi sono un grande patrimonio e devono diventare più fruibili, illuminati e inclusivi. ”.

“Valorizziamo il percorso civico – afferma il candidato Mesini – di persone che amano Sassuolo e che chiedono un cambiamento. La partecipazione dal basso, al contrario del termine, innalza una comunità. Il City Lab porta avanti le istanze del mondo dello sport e della scuola, di madri e padri che sognano una città più sostenibile e a misura di tutti, a partire dai bambini. Sono molto contento del loro sostegno, che aiuterà a rendere le nostre politiche ancora più incisive sulla vita cittadina.”

La lista è composta da: Maria Raffaella Pennacchia (detta Mara), Graziella Denti, Tommaso Barbieri, Claudio Casolari, Nives Benati, Gabriele Bedini , Lorella Bisi, Luca Bellei, Maria Letizia Giovanardi, Giuliano Gatti, Annalisa Lasagni, Omar Tonelli, Silvia Stefani, Davide Agatino Ventura, Francesca Vicinanza Manni e Antonella Vivi.