“Uniti per Modena”, i candidati della lista dell'alleanza tra +Europa, Italia Viva e PSI

E' stata presentata la lista “Uniti per Modena”, la piattaforma politica nata nel solco del progetto per gli Stati Uniti d’Europa lanciato da Emma Bonino in vista delle elezioni europee, che unisce anche sotto la Ghirlandina +Europa, Italia Viva e il Partito Socialista Italiano. Un'alleanza di tradizione liberal-democratica e riformista nell'alveo della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Mezzetti.

Tanti i temi al centro del programma, che guarda in particolar modo ai giovani, al lavoro e all’ambito produttivo: l’obiettivo è quello di creare una Modena sempre più europea e connessa con il mondo, in grado di valorizzare i talenti, la genialità e la generosità del territorio.

Le proposte per la città sono tante, dalla sicurezza, con la richiesta della Questura in fascia A, all’ambiente, con un ambizioso piano di piantumazione delle aree degradate e un parziale ripristino dei cassonetti per gestire la raccolta differenziata nei quartieri più in difficoltà, passando per la mobilità sostenibile e l’integrazione, con progetti per l’inserimento dei richiedenti asilo nel tessuto produttivo locale: un progetto per la città del domani che presenta una visione aperta e multiculturale, associata ad un approccio profondamente intergenerazionale e sostenibile.

A portare avanti queste proposte i 29 candidati della lista, a partire dal Capolista, Pietro Borsari, 25 anni, studente-lavoratore e portavoce di +Europa, molto attivo nelle battaglie radicali e tra gli organizzatori della manifestazione contro la propaganda russa del 20 gennaio scorso. Tanti i profili e le competenze messi in campo nelle candidature, ciascuno espressione di una parte di Modena, per quanto riguardo il mondo dell'impresa, del lavoro, dello sport, delle professioni intellettuali, dell'associazionismo: Rossana Zini (imprenditrice, ora in pensione), Stefano Goldoni (Pensionato e sindacalista CISL), Laura Ferrari (Direttore amministrativo e finanziario), Pietro Anobile (Pensionato), Laura Bortolamasi (Barista), Francesco Pozzi (Commercialista), Carla Mazzola (Giornalista), Davide Stefani (Avvocato), Cecilia Gozzoli (Avvocata e scrittrice), Andrea Battistini (Studente), Vanessa Mussini (Medico veterinario), Davide Fabbri (Avvocato), Ivonne Montanari (Casalinga), Ivano Nasi (Pensionato, ex dirigente d'azienda e gallerista), Angela Davide (Dipendente pubblico), Angelo Semeraro (Pensionato), Paola Olivari (Impiegata contabile fiscale), Daniele Vacirca (Impiegato pubblico), Irene Zambon (Studentessa), Pietro Montaruli (Commerciante), Chiara Zinanni (Impiegata), Hosam Arafa (Ingegnere termotecnico), Barbara Bonzagni (imprenditrice), Mario Tosini (Operaio), Barbara Martinelli (Commercialista e insegnante di yoga), Alberto Nasi (Funzionario vendite), Francesco Mattucci (Libero professionista), Antonio Giuseppe Campo (Pensionato, ex Sottufficiale dell’Aeronautica Militare).