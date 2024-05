VIDEO | Presentati i 32 candidati di Modena Volta Pagina - Unione popolare - Possibile

Sono stati presentati oggi in conferenza stampa i 32 candidati dell'alleanza civica e di sinistra di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile.

"Sedici donne e sedici uomini che non hanno né padrini né padroni che finanziano tutta la campagna elettorale con risorse personali che si impegnano per gli ideali di giustizia sociale ed ambientale" dichiara Claudio Tonelli candidato sindaco dell'Alleanza

RIGONAT EVA, 70 anni. Dal 1989 al 2021 veterinaria dipendente az.USL Modena, nei controlli di sanità pubblica e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, attualmente iscritta e militante in ISDE Modena

CALO’ SAMUELE,47 anni. Nato a Modena, laureato in chimica e tecnologia farmaceutica, faccio il farmacista.

MISSIO SILVIA, 33 anni. Laureata magistrale in Relazioni internazionali, da sei anni lavora nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata. Referente comunicazione per Unione Popolare Modena e Provincia e attivista per i diritti riproduttivi delle persone.

MATTEUCCI GIACOMO,28 anni. Da un paio di anni lavora presso la Cooperativa Caleidos in qualità di coordinatore dell'equipe di Educativa di Strada di Modena e operatore nel CAS Mare Nostrum.

MANZOLI SARA ,45 anni. Operatrice militante in salute mentale, madre, esperta in socioanalisi narrativa, attivista per i diritti delle persone.

EL AIDI LYADI,49 anni. Lavora in un'azienda di lavorazione carni a Vignola ed è un delegato sindacale e delegato della sicurezza sul lavoro.

ANTOGNINI BENEDETTA,46 anni. Laureata in Lingue e Culture europee, Libera Professionista nel campo degli eventi e dello spettacolo.

ANDREOLI IVAN, 73 anni. Ha lavorato come assistente di laboratorio e poi come insegnante nella scuola superiore. La sua militanza nei partiti e nei movimenti della sinistra è iniziata da studente delle superiori all’alba dell’inevitabile 1968.

ARTIOLI NADIA, 75 anni. Dopo avere lavorato in amministrazione in aziende modenesi esame di stato ed iscrizione all' ordine dei dottori commercialisti. In particolare lavori in ambito fallimentare, in particolare esperienza nel gruppo Parmalat nel team del Dr. Bondi.

ASCARI CLARENZIO, 64 anni. Presidente dell’associazione Modena por Cuba è da sempre impegnato a sostegno della popolazione dll’isola caraibica, partecipando attivamente al supporto di molte iniziative di solidarietà.

BASSOLI ALBA ,65 anni, Architetto, una vita professionale tutta all’interno della pubblica amministrazione come responsabile della Progettazione del Servizio Tecnico dell’Azienda USL di Modena.

BENUZZI NILDO, 56 anni. Laureato in Scienze Politiche, indirizzo Storico Internazionale. Lavora come Manager in azienda alimentare della nostra città e si occupa di commercio con l’estero e marketing.

BONI TATIANA,44 anni. Avvocata ed esercita la professione prevalentemente nell'ambito del diritto penale.

BOCCERO ARGENIO MARIO 74 anni. Nato a Caserta. Ha insegnato Lingua e Letteratura italiana e Storia nelle scuole superiori, da sempre interessato della potenza e della pericolosità del linguaggio.

BERGAMASCHI MARZIA 74 anni. Promuove la conoscenza di una Società di Mutuo Soccorso che mette in tutela sanitaria ed assistenziale i componenti dei Nuclei famigliari e che è a vita intera ovvero le persone possono associarsi a qualsiasi età ed avere la copertura della non autosufficienza.

CALANDRA BONAURA PIERLUIGI 70 anni. Medico specialista in radiologia e diagnostica in pensione.

BRANCOLINI PATRIZIA 70 anni. Nata e cresciuta a Modena ha studiato al Deledda con indirizzo sartoriale anche se volevo fare la scuola infermieri.

CHINCARINI MARCO 43 anni Ingegnere gestionale sanitario, imprenditore, ex consigliere comunale.Da sempre impegnato per una città che non lasci indietro nessuno e che abbia una visione moderna, al passo con le nuove sfide.

DE VIRGILIS MONICA 48 anni. Nata a Gallipoli, laureata in giurisprudenza, si occupa di diritto dell'immigrazione.

GHINELLI ARTURO 73 anni. Maestro, coautore libri di testo con Adriana Querzè, giornalista di riviste educative.

GESSANI MICHELA, 32 anni. Architetta specializzata in progettazione partecipata e in metodi e tecniche di pianificazione e progettazione urbana di genere. Vicepresidente di CoCreiamo, APS che agisce nell’ambito della rigenerazione urbana consapevole attraverso la cura di spazi e comunità.

LANZA GIANLUIGI 58 anni. Giornalista pubblicista e addetto stampa, grande appassionato di cinema, teatro e letteratura, direttore artistico del Nonantola Film Festival.

GOLDONI GIOVANNA71 anni. Diplomata Isef Bologna nel 1974 insegna in varie scuole medie di Modena e provincia. Responsabile nazionale dei centri di avviamento allo sport FIPAV dal 1996 al 2000. Presidente dell'associazione di promozione sociale W le mamme dal 2006 al 2017.

MONACO ROBERTO 66 anni. Restauratore presso il Ministero della Cultura, e specializzato in restauri di navi antiche, elementi lignei, metalli e ceramiche. Mi candido affinché Modena diventi una città meno diseguale e più sostenibile da un punto di vista ambientale

IMPARATO CINZIA 55 anni. Nata a Napoli, dove ha svolto la professione di avvocato amministrativista.

MONTICELLI GUALTIERO Età 69. Pensionato. Ruoli pubblici passati: Funzionario CGIL, segretario provinciale PRC,poi PdCI, assessore Comune Modena.

MARESCALCHI MARIALAURA 60 anni. Insegna storia e filosofia in un liceo di Modena, dove vivo da una trentina d’anni

MONTORSI GIANCARLO 60 anni, Diploma superiore e al Conservatorio di Salerno (saxofono), operatore culturale per il Comune di Nonantola, dal 1986 mi occupo di attività musicali.

PERRICONE GIUDITTA 38 anni. Laureata in educatore sociale con specializzazione di educatrice Montessori 06 e di tecnico operatore ABA. Dopo 5 anni di esperienza sindacale presso la Funzione Pubblica Cgil nel Distretto Area Nord, da 4 anni lavoro come educatrice di nido.



PALUMBO ROBERTO 63 anni. Macchinista FS in pensione, laureato etnomusicologia, diploma conservatorio, impegnato nell'ambito dell'associazionismo nella realizzazione di eventi culturali/musicali e nell'assistenza legale/fiscale ai cittadini

TONINI MANUELA 67 anni. Ha lavorato presso l'amministrazione Comunale di Modena Servizi Sociali come segretaria di Circoscrizione. Attualmente pensionata coordino e svolgo un'attivita' di volontariato per il Terzo Settore rivolta agli anziani, e portatori di Handicap. Attivista di MVP dal 2019.

ZOBOLI DANIELE 63 anniLibero Professionista laurerato in Architettura (Università di Firenze), mi occupo di progettazione architettonica ed urbanistica con particolare interesse per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.