Elezioni, definiti i candidati del M5S nei collegi emiliano-romagnoli

Dopo le consultazioni online sono state definite le candidature del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali. Federico Cafiero de Raho, l'ex procuratore nazionale antimafia inserito da Giuseppe Conte nel suo listino bloccato, correrà come capolista alla Camera nel collegio plurinominale "03" dell'Emilia-Romagna. A conclusione delle "parlamentarie", il nome di Cafiero de Raho compare nelle liste pubblicate oggi da Conte sul sito del M5s; dietro l'ex procuratore ci sono Marta Rossi e Mariano Gennari.

Sempre alla Camera, ma nel collegio "02", nella sfida tra parlamentari uscenti il primo posto in lista va a Stefania Ascari davanti a Gabriele Lanzi, referente regionale dei grillini; poi Isabella Mazzei e l'ex sottosegretario Michele Dell'Orco. Nel collegio "01" capolista un altro parlamentare uscente, Davide Zanichelli, seguito da Elena Mazzoni, Carmine De Falco e Maria Francesca Pugliese. Passando al Senato, in entrambi i casi il posto di capolista va ad un parlamentare in carica: Maria Laura Mantovani nel collegio "01" (con Giorgio Gatti, Elisabetta Canovi, Stefano Zambonini) e l'altro referente regionale, Marco Croatti, nel collegio "02" (con Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi). "

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto- scrive Conte pubblicando le liste sul sito- il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del M5s, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario".