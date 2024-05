Soliera, tre liste a sostegno di Caterina Bagni. Tutti i candidati del centrosinistra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono 43 i candidati al Consiglio comunale di Soliera che compongono le tre liste a sostegno della candidatura a Sindaca di Caterina Bagni. La presentazione è avvenuta ieri sera, in un Nuovo Cinema Teatro Italia affollatissimo di cittadini i quali, oltre ai nomi delle candidate e dei candidati, hanno anche potuto conoscere il programma elettorale della coalizione di centrosinistra. Tre le liste della coalizione progressista: Partito Democratico, ViviAmo Soliera e Sinistra Ambientalista.

"Un equilibrio tra esperienza e rinnovamento": questa la sintesi della lista del Partito Democratico. Dal punto di vista dell’esperienza, sono diversi i nomi che provengono dal Consiglio comunale uscente, come i consiglieri Roberta Lanza e Angelo Bruno, il capogruppo Roberto Drusiani e la vicesindaca Cristina Zambelli. Ci sono poi persone che fanno parte degli organi direttivi del PD locale, come Fabio Amadei, Lorella Costi e il Segretario Federico Burani. Dalla società civile provengono le candidature di Daria Cavedoni, Davide Coda Zabetta, Rebecca Oriani, Moreno Daolio, Silvia Salami, Giacomo Drusiani, Edda Solmi, Giulia Tambini e Davide Lugli.

A comporre la lista ViviAmo Soliera sono Davide Barletta, Roberto Benatti, Bindo Bonamici, Emanuele Borghi, Viviana Valentina Busatti, Fabrizio Cattabriga, Chiara Cavallini, Stefano Cherubin, Salvatore Curto, Silvia Malpighi, Daniele Mari, l’attuale Assessora Katia Mazzoni, Laura Natali, Gabriella Neri, il Consigliere comunale uscente Andrea Ori e Sara Patriarca.

I componenti di Sinistra Ambientalista per Soliera sono invece Giulia Bettio, Imer Cattabriga, Paolo Giovanardi, Anna Genzone, Miria Luppi, Mauro Melotti, Gianni Monari,Luca Ronchetti, Alessandro Scacchetti, Martina Vaccari e l’attuale Consigliera comunale Martina Venturelli.

Questo il commento della candidata, Caterina Bagni: “Sono 50 i punti che compongono il programma ‘Per Soliera’, e questo ci sarà molto utile nella sua attuazione, perché consentirà di mantenere vivo il patto di partecipazione con i cittadini: un programma articolato per punti e progetti è infatti più semplice da tenere monitorato, sia per chi amministra che per i cittadini, che possono controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Questo perché crediamo fermamente che, senza rendicontazione e monitoraggio, non c’è partecipazione. Altro punto fondamentale, il fatto che Partito Democratico, Sinistra Ambientalista e ViviAmo Soliera presentano e sottoscrivono un unico programma su cui si basa l’accordo di governo. È una proposta che vuole tenere insieme due bisogni dei solieresi: da un lato la comunità da preservare, e che è fatta dai rapporti positivi tra le persone, la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita pubblica, la qualità dei servizi, in cui ci sentiamo protetti; dall’altro, la città delle opportunità, della realizzazione delle ambizioni, delle possibilità. Dire che ‘Abbiamo una città in comune’ significa proprio questo: tenere insieme la città e la comunità. Le possibilità e le opportunità di realizzazione individuale, insieme allo stare insieme. E soprattutto al benessere comune.”