Farmacie Comunali Spa, tre candidati per la presidenza

Sono tre i candidati per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione di Farmacia comunali spa, di competenza del Comune di Modena anche dopo il passaggio delle quote di maggioranza al privato. Le audizioni da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta sono in programma giovedì 15 giugno, alle 18, sospendendo il Consiglio comunale in corso. Le audizioni, che fanno parte del percorso definito dal Consiglio comunale per tutte le nomine, saranno complessivamente 16 perché riguardano anche i candidati per la nomina di un componente nei consigli di amministrazione di tre fondazioni (Democenter-Sipe, Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati, Vita indipendente onlus) e di tre componenti dell’Assemblea della Fondazione Mario Del Monte.

I tre candidati alla presidenza di Farmacie comunali (l’incarico è per tre esercizi, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, e il compenso viene deliberato dall’Assemblea della società) sono l’attuale presidente Francesca Bucciarelli, commercialista e revisore dei conti; il medico Adolfo Folloni, già dirigente dell’Azienda sanitaria locale e ora libero professionista; il commercialista e revisore contabile Massimiliano Baraldi.

Per la fondazione Democenter- Sipe (l’incarico nel cda è a titolo gratuito e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2023) i candidati sono cinque: il commercialista e revisore legale Giovanni Basile, già vice presidente di Hera spa; il commercialista e revisore contabile Massimiliano Baraldi; l’avvocato Stefano Zironi, segretario dell’Ordine degli avvocati di Modena; il commercialista e revisore legale Carlo Alberto Bulgarelli; la commercialista e revisore legale Susy Simonini.

Per l’incarico nel cda della fondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati (per tre anni, a titolo gratuito) l’unico candidato è l’attuale consigliere Ivan Sciapeconi, insegnante, autore di libri per bambini e testi per la didattica,

Per la nomina nel cda di Vita indipendente onlus (a titolo gratuito, per tre anni) i candidati sono due: Sergio Fonda, già docente di Bioingegneria a Unimore e socio della start up innovativa Vst srl (Vital Signal in a Touch); il dirigente di un istituto di credito Giuliano Zanni, presidente del comitato residente del Centro storico, già consigliere di Quartiere.

Per la nomina di tre componenti dell’asemblea della Fondaizone Mario del Monte (incarico gratuito per tre anni) i candidati sono cinque: l’attuale componente del cda Roberto Guerzoni, già parlamentare e assessore comunale; gli attuali componenti dell’assemblea Massimo Baldini, professore di Politica economica a Unimore, e la commercialista Mara Masini, già consigliera comunale; l’avvocata Matilde Palmieri; l’ingegnera Alessandra Tornitore.