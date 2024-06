Comunali 2024, la mappa del voto a Modena e provincia. Tutti i candidati in corsa

Il nostro territorio si presenta alla tornata elettorale del 8 e 9 giugno 2024 con ben 31 comuni su 47 in cui i cittadini sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in municipio. Insieme alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, infatti, gli elettori dei comuni coinvolti nelle Amministrative riceveranno anche la scheda azzurra per l'elezione di sindaco e consiglio comunale.

Quando si vota

Si vota sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Vista la contestuale elezione dei membri del Parlamento Europeo, lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà il lunedì successivo (10 giugno) alle ore 14. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno invece il 23 e 24 giugno 2024.

Tutti i candidati

Sono quasi 3000 i candidati inseriti nelle liste che si sono presentate all'appuntamento elettorale nei 31 comuni modenesi, mentre i candidati sindaci sono 88. Di seguito i dettagli per ogni territorio:

Di seguito la lista completa dei Comuni con i rispettivi candidati: