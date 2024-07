Regionali, De Pascale a Modena raccoglie il sostegno di Mezzetti e Braglia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il campo 'molto largo' che a Modena ha fatto stravincere a giugno l'attuale sindaco Massimo Mezzetti? Apre il candidato del centrosinistra alle regionali, Michele De Pascale: "Il risultato di Mezzetti - sorride il sindaco di Ravenna - sarebbe molto interessante, da replicare, anche se si tratta di un'asticella alta. Io amministro la mia città con una coalizione molto simile a quella che governa Modena, siamo ottimisti di chiudere l'alleanza" verso le elezioni regionali "con tutte le forze del centrosinistra e stiamo ricevendo anche tanti stimoli dal mondo civico, in tutta la regione".

De Pascale ne parla oggi a Modena, nel corso di un punto stampa proprio sotto al Municipio, dopo aver girato per la città con Mezzetti e il presidente della Provincia Fabio Braglia. "Dal 2021 nella mia coalizione- precisa De Pascale- ci sono sia i 5 stelle sia Azione, si tratta di rapporti consolidati ma stiamo lavorando anche con Avs, Italia viva, Più Europa, oltre che col Pd cui sono iscritto. L'idea è quella di una coalizione larga con tante forze politiche ma anche di apertura a forze specifiche dei singoli territori".

Mezzetti da parte sua enfatizza "l'esperienza che Michele ha consolidato nel tempo come sindaco di Ravenna" e aggiunge: "De Pascale ha passato prove dure nella vita, sul piano personale e politico, se pensiamo al problema dell'alluvione. Ha avuto grande capacità, che oggi lo porta ad essere il candidato migliore secondo me per la presidenza dell'Emilia-Romagna, Ha tutta la mia fiducia e il mio sostegno, se vinceremo le elezioni De Pascale sarà un grande presidente". Lo stesso De Pascale riserva poi attenzione "ai temi del dissesto idrogeologico: i risarcimenti sono tema della Romagna, la prevenzione non solo. Anche in Romagna, dopo il terremoto dell'Emilia, le case sono state adeguate dal punto di vista sismico. In questo caso del dissesto, è la stessa cosa".

Continua a ruota libera il ravennate: "Per me bisogna dare inoltre continuità al Patto regionale per lo sviluppo e il clima. Modena è una delle eccellenze industriali della nostra regione, dobbiamo lavorare tanto sulla transizione energetica riducendo radicalmente le emissioni che alterano il clima senza perdere per strada le eccellenze industriali come quelle di Modena. Serve una transizione ecologica ambiziosa ma concreta. Vogliamo puntare molto sulle connessioni ferroviarie, servono investimenti importanti e ci stiamo lavorando" con tutta la coalizione.

Conclude da parte sua Braglia: "Sono molto contento della scelta su Michele, perché è un amico ed è già il mio presidente, visto che guida l'Upi nazionale", l'Unione delle Province. "Abbiamo già fatto battaglie con De Pascale- continua il presidente provinciale- sul tema del dissesto idrogeologico, sull'alluvione in Appennino, sulle strade. De Pascale ha fatto da tramite col Governo anche dei nostri problemi e sta portando avanti una battaglia serrata". C'è poi la mobilitazione delle Province per tornare alle vecchie deleghe: "De Pascale è con noi anche su questo" e insieme si insiste su "infrastrutture scolastiche, Pnrr e fondi Fsc da mettere a terra", rimarca Braglia. (DIRE)