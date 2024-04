Carpi: ecco i 24 candidati al Consiglio comunale per il Partito Democratico

Dai 24 anni del più giovane ai 71 del più maturo, 12 donne e 12 uomini tra cui studenti, imprenditori, impiegati, operai, sindacalisti, insegnanti, professionisti: questi i profili dei 24 candidati al Consiglio comunale per il Partito Democratico di Carpi, che si sono presentati alla città questo pomeriggio, alle ore 18.00, presso il Bar Dorando.

I candidati sono Carlo Affuso, Nicodemo Balestrieri, Giorgio Bergamini, Paola Borsari, Elena Brina, Federica Cipolli, Elena Cogato, Mauro D’Orazi, Klaudia Kumaraku, Matteo Lancellotti, Morena Leporati, Manuela Ligabue, Cristina Luppi, Giovanni Maestri, Maurizio Maio, Riccardo Martino, Marinella Meschieri, Linda Oliviero, Lorella Rossetti, Cinzia Sala, Emanuele Saullo, Enrico Scacchetti, Alberto Setti, Marco Truzzi.

Di seguito un breve profilo di ognuno dei candidati:

CARLO AFFUSO

46 anni, insegnante, ingegnere e PMI.

Sposato, padre di due figli di 16 e 14 anni. Vive a Carpi dal 2011, dopo essersi trasferito in città da Novara. Dopo aver lavorato per alcuni anni nel settore petrolifero e per le ceramiche, è diventato docente di Chimica e insegna al Galilei di Mirandola. Ama le passeggiate in montagna ed è appassionato di scienza e tecnologia. Gli piace relazionarsi con le persone ed è Vice-Segretario Comunale del PD e Segretario del Circolo Carpi Nord-Centro e Cibeno: “Nel prossimo Consiglio vorrei portare lo stile di una politica fatta sempre più di dialogo e incontro con i cittadini”.

NICODEMO BALESTRIERI

Imprenditore di 38 anni, nato a Crotone. Ha studiato economia aziendale a Modena e vive a Carpi con la moglie e i due figli.

Dal 2013 è titolare di centri Mail Boxes etc nella provincia di Modena e Reggio Emilia. Si occupa anche di immobiliare. Ha partecipato a progetti di volontariato locali e in Africa, e si è dedicato allo sport, con una passione per il calcio: “Mi candido con il Partito Democratico, di cui da sempre condivido i valori, per mettere al servizio della città le mie abilità sociali e conoscenze lavorative”.

GIORGIO BERGAMINI

Ha 69 anni, è sposato con due figli e 3 nipoti. Ha anche due cani e tre gatti.

Ha lavorato come tecnico di acqua e gas in aziende pubbliche, e questo gli ha permesso di conoscere tutto il nostro territorio.

È volontario AMO e milita con passione nel PD, stando in mezzo alle persone e dando il suo contributo concreto: “Mi candido perché i valori della sinistra hanno da sempre guidato il mio percorso di vita, che voglio mettere a frutto per la mia città”.

PAOLA BORSARI

Nata a Carpi 55 anni fa, ha un marito, due figli e un gatto.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte, ha lavorato per alcuni anni all’Archivio storico di Carpi, curando la didattica e la promozione del patrimonio. Insegna Storia dell’Arte al Liceo Fanti, dove è Vice Preside e si occupa della Biblioteca scolastica, perché la lettura è una delle sue passioni. Fa parte del Consiglio direttivo dell’Istituto Storico di Modena. Negli ultimi cinque anni in Consiglio comunale ha seguito i temi dell’istruzione, della cultura, della parità di genere e della sostenibilità: “Credo che, per far crescere la comunità, si debba affrontare senza paura le sfide che il futuro pone davanti”.

ELENA BRINA

Ha 40 anni ed è mamma di Giulia. Vive a Cortile, immersa nella campagna emiliana, a contatto con la natura e i sani valori della sua gente. È impiegata in uno Studio di amministrazione condominiale a Carpi da vent’anni. Si è sempre interessata alla politica con la voglia di contribuire al bene, alla crescita e al futuro della comunità carpigiana e di frazione. Questo l’ha spinta a candidarsi come Consigliera comunale con la lista del PD: “Un Partito concreto e progressista, in grado di ascoltare anche la voce dei più fragili e di non lasciare indietro nessuno”.

FEDERICA CIPOLLI

Nata a Carpi 55 anni fa, sposata con due figli. Diplomata a Modena presso l’I.T.G. Guarini, aveva l’ambizione di diventare geometra e avere la possibilità di andare in cantiere. Ha realizzato il suo sogno di operare nell’edilizia, ed è libera professionista.

Ama lo sport, ed è affezionata tifosa del Carpi.

Fa parte del direttivo del Circolo Carpi Nord e dell’Assemblea Provinciale del PD: “Vorrei continuare l’esperienza in Consiglio Comunale per contribuire con impegno nell’attività politico amministrativa, perché credo fermamente in una Carpi bella, viva ed inclusiva”.

ELENA COGATO

Ha 38 anni, è laureata in Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale e lavora presso l'ufficio crediti di Aimag spa.

Ha vissuto a Novi di Modena, dove è stata Consigliere Comunale e d’Unione fino al 2017, per poi trasferirsi a Carpi, dove convive con il compagno e il figlio di 4 anni.

Negli anni ha partecipato ad associazioni di volontariato del territorio come ANPI e Progetto Chernobyl: “Mi candido perché credo sia importante essere cittadini attivi di una comunità, e spero di poter dare il mio contributo nelle prossime sfide che questa città dovrà affrontare”.

MAURO D’ORAZI

Nato a Carpi nel 1953, sposato, scrittore. Già dipendente del Comune di Carpi e delle Terre d’Argine, ha seguito dietro le quinte oltre 30 anni di lavori del Consiglio e della Giunta. Dal 2019 siede sui banchi del Consiglio Comunale con passione, ed è inoltre Presidente del Consiglio Unione Terre d’Argine. Da 20 anni la sua passione è la ricerca e la divulgazione della storia, delle tradizioni e del dialetto locali. Questo gli ha permesso di pubblicare numerosi libri, saggi e articoli sul tema, ma anche preziose foto e documenti storici: “Quello che mi muove è il sincero amore per Carpi, e come consigliere vorrei continuare a dedicarmi a temi etici, sociali, culturali, storici e al turismo del nostro Comune”.

KLAUDIA KUMARAKU

Ha 31 anni, è nata in Albania e da 23 anni vive in Italia con la famiglia.

Dopo il diploma, l’esperienza del Servizio Civile a contatto con le persone colpite dal sisma l’ha motivata a lavorare negli enti pubblici, dove svolge la sua attività. Sta proseguendo gli studi in Economia Aziendale a Parma: “Mi candido con il PD perché voglio dare il mio contributo a Carpi, la città che mi ha accolto e nella quale voglio costruire il mio futuro. Vorrei portare in Consiglio Comunale i problemi quotidiani dei miei coetanei a partire da casa, lavoro e ambiente”.

MATTEO LANCELLOTTI

Ha 32 anni e vive a San Marino di Carpi. È operaio metalmeccanico con la passione per la musica e il rugby. Volontario e militante del PD, negli ultimi anni si è occupato delle Feste de l’Unità cittadine e di quella provinciale.

Negli anni è stato responsabile organizzazione e Segretario dei Giovani Democratici. Di quel periodo ha ancora ricordi intensi, legati alla vertenza sindacale della Goldoni. È volontario e consigliere nella Croce Blu di Carpi e del presidio Libera delle Terre d’Argine:

“Mi candidato nel Partito Democratico per mettere a disposizione la mia voce per rappresentare il mondo del lavoro, del volontariato e dell’impegno politico”.

MORENA LEPORATI

Ha 68 anni, vive con 4 gatti, le piace stare tra gli alberi e gli animali. Ama le arti e la storia.

Ha svolto molte professioni, da ultimo nel Comune di Campogalliano, dove mi

Si è occupata di servizi alla persona e cultura.

Da sempre attiva nel volontariato e nella politica militante, per concretizzare i valori in cui crede: “Vorrei servire la comunità per contribuire al contrasto del cambiamento climatico, al benessere animale, alla solidarietà, all’educazione alla pace e alla sempre maggiore valorizzazione culturale di Carpi, la mia città. Perché ‘la bella politica esiste ancora’”.

MANUELA LIGABUE

Ha 63 anni, vive a Carpi dalla nascita, è coniugata, ha due figlie di 26 e 33 anni e un nipote di 2. Dopo la maturità classica si è laureata in Fisica a Modena ed è diventata docente di Matematica, dal ‘94 presso la scuola Focherini di Carpi, dove è stata a fianco della direzione scolastica per 14 anni, fino alla pensione. Il suo hobby è il cicloturismo: ha fatto parte del gruppo delle ‘Rose’, viaggiando in Italia e in Europa in bicicletta, ed è tesserata Fiab: “Mi ricandido con il PD perché lavora ad una città più solidale, inclusiva e sostenibile”.

CRISTINA LUPPI

Nata a Carpi nel ‘68, da sette anni con il marito e i suoi figli ha dato vita a una famiglia allargata. È avvocato civilista e dirigente sportivo, impegnata da oltre 20 anni nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo. Ha fatto parte della Commissione Pari opportunità, attualmente è componente del Gruppo Donne e Giustizia, tema che la tocca in modo particolare, come ogni aspetto legato a parità di genere e tutela dei minori: “La politica, con i suoi pregi e difetti, non mi ha ancora stancata, e per questo mi ripresento come consigliera nel gruppo PD, per proseguire il lavoro su temi come sanità, tutela dei minori e sport”.

GIOVANNI MAESTRI

44 anni, sposato, papà di due bambini. Avvocato civilista da circa quindici anni. Appassionato di diritto e nuove tecnologie. Abita a Fossoli, ha San Marino nel cuore. Ama le frazioni di Carpi, che uniscono vivibilità, comunità e servizi. In questi anni ha lavorato per tenere un filo diretto tra i cittadini e l’attività del Consiglio Comunale e dell’Unione Terre d’Argine, di cui è grande sostenitore, sia sul piano politico che amministrativo: “Mi candido per dimostrare che mettersi al servizio della propria città è possibile anche coniugando lavoro e vita familiare”.

MAURIZIO MAIO

Ha 47 anni, vivo in Emilia dal 2002 e lavora in banca. A Carpi ha trovato una comunità accogliente che gli ha offerto concrete opportunità per la propria vita. Per questo, nel tempo, ha provato a restituire quanto di bello ha ricevuto, impegnandosi prima nel volontariato e poi in politica.

Ha così scoperto una città fatta di persone straordinarie. È stato consigliere comunale dal 2019, e dal 2021 capogruppo del PD: “Un'esperienza splendida, durante la quale abbiamo messo in opera valori, scelte e azioni per il bene della nostra città. E per questo sono onorato di ricandidarmi con il Partito Democratico”.

RICCARDO MARTINO

Ha 25 anni, vive a Carpi da sempre insieme alla famiglia. Sin da piccolo è appassionato di storia e politica; la sua famiglia e la città gli hanno permesso di essere studente universitario di Storia e Segretario dei Giovani Democratici di Carpi, in cui milita da 8 anni: “Mi candido per poter condividere questo mio privilegio con tutti, per portare a Carpi il contributo delle decine di ragazzi e ragazze che da anni si impegnano per immaginare una città inclusiva, giusta, accogliente, attenta all'ambiente, alla giustizia sociale e al diritto allo studio”.

MARINELLA MESCHIERI

Ha 67 anni, ed è nata a Carpi. In pensione, ha lavorato girando l’Italia in lungo e in largo per la CGIL. Ha seguito grandi gruppi, crisi aziendali, contratti nazionali in vari settori, conoscendo migliaia di persone con storie e culture diverse, che l’hanno arricchita e dalle quali ha imparato. Fa volontariato alla biblioteca Loria perché crede fortemente nel valore della cultura: “Mi candido perché Carpi deve guardare al futuro in un’ottica europea e inclusiva. Lo faccio con il PD perché punta su istruzione, inclusione, lavoro, ambiente, diritti sociali e civili”.

LINDA OLIVIERO

Vive a Carpi, dove è nata a Carpi nel ‘76. Sposata e mamma di due ragazzi e una ragazza, con i quali abita nella campagna tra Cibeno e San Marino.

Diplomata in lingue al Selmi di Modena, dal 2002 è dipendente dell’Associazione Porta Aperta, prima al centro di ascolto, poi a Recuperandia, la bottega del riuso. Svolge attività in parrocchia ed è componente del Centro Italiano Femminile, oltre ad essere stata parte della Commissione Pari Opportunità dell’Unione delle Terre d’Argine: “Mi candido perché vorrei tenere viva l’attenzione sull’associazionismo, le politiche familiari e l’integrazione. Il PD può dare spazio e forza a queste mie sensibilità che spero di poter mettere a disposizione”.

LORELLA ROSSETTI

Nata a Carpi nel 1962, dove è cresciuta e vive con mio marito e i 2 figli. È laureata in infermierista, professione che ha iniziato all’Ospedale di Carpi, dove è diventata anche coordinatrice infermieristica.

Durante i momenti più duri, il terremoto del 2012 e la pandemia da Covid 19, ha compreso quanto solido sia il nostro sistema sanitario regionale, e quando grande e unico sia il contributo degli operatori sanitari ovunque ci sia bisogno di cura, vicinanza e rispetto.

Da poco in pensione, svolge attività associative nella sua frazione, San Marino, e politica, intesa come impegno sociale per il bene della comunità: “Sono convinta che l’impegno mio e di tanti insieme al PD faranno la differenza per tracciare un cammino fatto di accoglienza, solidarietà, aiuto, cultura e cura”.

CINZIA SALA

Nata a Carpi nel 1973, è sposata con Diego. La città l’ha vista crescere, frequentare il liceo Fanti e collaborare per giornale locale; dal 2008 lavora come avvocato civilista, socia presso uno studio legale tutto al femminile.

Adora leggere e praticare sport, ama la corsa e la mountain bike. Dal 2017 è operatrice presso il Centro Antiviolenza VivereDonna: “Vorrei dare più voce alle donne in favore della parità di genere. Mi candido perché ritengo che il PD possa fare di questi temi un punto di forza e di condivisione e che questo partito possa fare la differenza”.

EMANUELE SAULLO

Ha 24 anni, è figlio di un operaio e di una casalinga, emigrati nella città che ha saputo accoglierli e farlo crescere. Dall'età di 14 anni milita nei Giovani Democratici portando avanti politiche ambientali, sociali, studentesche, giovanili e di contrasto alle mafie: “Ho lottato per questi principi, fondamentali per il futuro della mia generazione, e ora intendo portarli a livello istituzionale. Sono inoltre un assistente sociale, e come tale voglio rappresentare e dare voce in Consiglio Comunale alle persone fragili e indifese”.

ENRICO SCACCHETTI

È nato e vive a Carpi dal 1955. Sposato, ha un figlio. Diplomato magistrale e Scout, attività che gli ha insegnato molto.

Nella sua ultima occupazione era responsabile del settore pubblicità e immagine aziendale in una importante ditta meccanica. Ora è in pensione.

È stato attivo nei sindacati, Cgil-trasporti e nella Fiom, e dedica tempo al volontariato nella Protezione Civile. Aderisce con passione all’ANPI: “Mi candido come consigliere comunale per provare ad aggiungere, insieme il PD, contenuti di innovazione e creatività nella vita della nostra città”.

ALBERTO SETTI

Nato a Carpi nel 1963, sposato, con tre figli. Ha frequentato il liceo Fanti ed è laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Bologna. Consulente informatico per un trentennio, è oggi responsabile dei sistemi informativi di una cooperativa agroalimentare. Nel gruppo Scout di San Francesco ha assorbito i valori del cattolicesimo sociale, praticando il volontariato e l’impegno civile. È stato Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici e Vicesindaco, fino al 2004: “Mi candido perché è forte il mio attaccamento alla città, nel PD perché lo ritengo luogo di sintesi tra le diverse anime progressiste del tempo presente”.

MARCO TRUZZI

Ha 36 anni ed è laureato magistrale in ingegneria meccanica. Ha sempre lavorato in aziende manifatturiere e oggi è manager di tre reparti di produzione di trattori di alta potenza.

È cresciuto nell’Azione Cattolica, dove ha imparato il valore del servizio e del collettivo.

Le sue radici sono a Carpi, ma l’esperienza di Erasmus nei Paesi Bassi l’ha fatto sentire pienamente cittadino europeo. Dal 2019 al 2022 è stato Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità, e responsabile dei progetti PNRR e delle sperimentazioni di mobilità durante la pandemia: “Mi candido con il PD per promuovere una cultura di pace europea e per dare priorità a politiche di mobilità sostenibile”.