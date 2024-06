A Carpi l'insediamento del nuovo sindaco, Righi: "Oggi voglio essere sindaco di tutti"

Dopo la verifica dei conteggi dei quattro candidati Riccardo Righi con oltre 19.000 preferenze oltre quindi la maggioranza più uno sono ufficialmente concluse le lezioni per la città di Carpi al primo turno.

Alberto bellelli sindaco di Carpi uscente "Sono orgoglioso e felice di passare questa fascia ad una persona che so che sarà rappresentante di sentimento di amore nei confronti di una città e di una comunità che se sta unita può fare tutto!"

"Che emozione - dichiara il neo sindaco Riccardo Righi- Intanto grazie ad Alberto perché è stato un onore passare questi cinque anni insieme a te e insieme a tutti quelli che insieme a te hanno accompagnato anni bellissimi per la città di Carpi nonostante le difficoltà. In questi anni sono cresciuto molto dentro e a questo lo devo soprattutto alla città e alle persone che sono state al mio fianco. È un onore per me oggi ricevere questa fascia. Non è un percorso facile quello che abbiamo intrapreso ma quello che abbiamo ottenuto è un risultato straordinario perché non era scontato sei mesi fa quando siamo partiti. Io da oggi sono sindaco e porterò un grandissimo rispetto per questa fascia e per questa città non soltanto perché ci ha dato fiducia in queste elezioni ma anche per chi non ce l'ha data o chi addirittura si è astenuto. Oggi voglio essere sindaco di tutti a prescindere dalla politica perché i colori di questa fase sono quelli dell'Italia e il simbolo rappresenta quello di questa città."