Sanità hackerata, Forza Italia atacca e chiede risposte alla Regione

"È estremamente grave, chiedo che la Regione intervenga subito, ponga rimedio al furto gravissimo, e riconosca che è stata sottovalutata la responsabilità nei confronti dei dati dei cittadini. Chiedo immediatamente un’informativa e una risposta adeguata". E' la richiesta della consigliera regionale e capogruppo Forza Italia Valentina Castaldini, che ha monitorato quanto accaduto sul dark web circa la rivendicazione dell'attacco hacker ai danni della sanità modenese. Al momento risulterebbero prelevati dai database dell'azienda Usl oltre un milione di files, dei quali tuttavia non si conosce la natura.

"È estremamente grave che la Regione abbia fin qui sottovalutato il colpo - attacca Casataldini - Avevo sperato venisse scongiurato questo pericolo, e avevo con un apposito Question time in Aula - durante l’ultima assemblea legislativa – chiesto all’assessorato alla Salute e all’assessorato dell’agenda digitale, rispettivamente Raffaele Donini e Paola Salomoni, ma sono stata quasi derisa per la mia preoccupazione perché non c’era motivo di preoccuparsi ed era tutto sotto controllo. Invece eccoci qui, nelle mani di chissà quali cyber criminali, che faranno chissà cosa di tutti i dati sensibili, o quel che contengono quelle cartelle sottratte all’Ausl di Modena. Chiedo che la Regione riferisca subito di quanto stia accadendo, oltre al fatto che spero, qualora fossero già stati contattati possano procedere a denunciare chi ha tentato un colpo del genere alla nostra sanità pubblica. È evidente che ci sono delle falle nel nostro sistema di protezione e occorre dopo essersene assunti la responsabilità, provvedere immediatamente alla risoluzione di questo problema".

Fa eco alla collega di partito Antonio Platis, Capogruppo FI in Provincia: "Doveva essere il titolare, cioè' le aziende sanitarie, a farlo immediatamente presente. La direzione sanitaria ha bloccato per 2 settimane i servizi e aveva tranquillizzato tutti dicendo che non risultavano sottrazioni di dati. Oggi scopriamo l'opposto, di chi è la responsabilità?. Prendiamo atto come l'Ausl non abbia dato alcuna comunicazione e, anzi, sul sito c'è l'indicazione opposta: nessun dato è stato sottratto. La normativa, invece, prevedrebbe subito una comunicazione tempestiva a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti (Art. 34 GDPR - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato - Regolamento UE 2016/679)."

"I 'giga' delle Ausl modenesi sono finiti in mano agli hacker con tutto quello che ne consegue in termini di pericoli e problematiche per i cittadini. È evidente che informazioni così sensibili possono essere una vera e propria arma. Come mai è accaduto a Modena e non negli altri nodi della regione? È chiaro – chiude Platis – che ci sono state delle sottovalutazioni e la politica non può fare lo struzzo, ma deve chiedere conto ed individuare le responsabilità".