Castelvetro: Riassegnate le deleghe alla Giunta Comunale

Il vicesindaco del Comune di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, nell’ambito delle sue funzioni di supplenza al sindaco Fabio Franceschini, assente dal Comune per motivi di salute, ha provveduto con decreto a riassegnare alcune deleghe in seno alla Giunta comunale. Si tratta delle deleghe a Welfare, Politiche sociali e Politiche giovanili che erano in carico all’assessore Veronica Campana, la quale ha ritenuto opportuno rinunciarvi causa sopraggiunti motivi lavorativi che le impediscono di seguire in maniera ottimale le relative attività.

Le deleghe a Welfare e Politiche sociali passano così all’assessore Ernesto Maria Amico, mentre quella alle Politiche giovanili viene trattenuta dalla stessa vicesindaco Mezzacqui. L’assessore Campana mantiene comunque le altre deleghe che aveva, cioè Urbanistica, Pari opportunità e Volontariato.