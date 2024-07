Cau di Fanano chiuso nei fine settimana? la critica di Pelloni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Sono passati appena sei mesi da quando l’Ausl annunciava in pompa magna l’apertura del CAU di Fanano. 'Il CAU, all’interno della Casa della Comunità in via Sabbatini 31, garantisce assistenza 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24 con accesso diretto mentre dalle 24 alle 8 è necessario telefonare al numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) e i medici della Centrale telefonica unica di Continuità assistenziale prendono in carico il cittadino fornendo la risposta più appropriata': questo riportava a gennaio 2024 l’azienda sanitaria."

"Queste parole risuonano ora con un'eco di disillusione, dato che, secondo numerose segnalazioni, il CAU risulta chiuso durante il fine settimana, costringendo i turisti bisognosi di assistenza medica a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Il consigliere regionale di Rete Civica, Simone Pelloni, ha deciso di affrontare la questione con un'interrogazione specifica."

Le Dichiarazioni di Pelloni

"Se le cose stanno in questo modo considerare questo un servizio con medico 7 giorni su 7 credo sia quantomeno arduo", dichiara Pelloni. Il consigliere esprime preoccupazione per la chiusura del CAU nei momenti di maggiore affluenza turistica in Appennino, sottolineando la necessità di un servizio continuativo e affidabile.

Durante la campagna elettorale, il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, aveva descritto il CAU come una nuova interfaccia dei servizi sanitari del territorio montano, promettendo maggiore efficienza e ottimizzazione delle risorse. Anche l’assessore regionale Donini aveva rassicurato sul miglioramento del servizio, rispondendo alle perplessità relative al servizio di guardia medica "a scacchiera".

Pelloni critica duramente il presidente Bonaccini e l’assessore Donini, accusandoli di aver abbandonato le loro responsabilità. "Il presidente Bonaccini è già volato a Bruxelles mandando la Regione a elezioni anticipate e l’assessore Donini, al pari dell’ex ministro Speranza, impegnato a scrivere libri sul Servizio sanitario nazionale mentre addirittura (a differenza del ministro) è ancora in carica, mette in secondo piano le responsabilità collegate al suo importante ruolo."

L'interrogazione annunciata da Pelloni punta a fare chiarezza sulla situazione e a sollecitare un intervento immediato per garantire che il CAU di Fanano possa operare effettivamente sette giorni su sette, come promesso. "La realtà è questa: i cittadini hanno bisogno di certezze e di servizi adeguati, soprattutto in una zona montana dove la presenza turistica aumenta esponenzialmente nei fine settimana."

La risposta dell'Ausl

In merito all’organizzazione del Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Fanano l’Azienda USL di Modena conferma la presenza di un medico 7 giorni su 7, a cui i cittadini possono rivolgersi per i propri bisogni di salute.

"Il CAU di Fanano è costruito in una rete fortemente integrata con il resto dei servizi e dei percorsi disponibili sul territorio ed è mirato alla presa in carico dei bisogni a bassa complessità. Un modello costruito con i professionisti e con modalità concordate anche a livello sindacale, che nel tempo ha trovato un buon gradimento anche da parte dei cittadini.

Risposta ai bisogni sia per quanto riguarda l’assistenza a bassa complessità, sia per quella in emergenza e che prevede anche la presenza della guardia medica a cui i cittadini possono accedere tramite la nuova centrale telefonica provinciale al numero 800.032.032 a cui rispondono medici, a cui si associa anche la possibilità di accessi diretti da parte dei cittadini nelle singole realtà.

Nell’ottica di migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini, tenendo conto del generale scenario di carenza di risorse mediche e infermieristiche, in questi mesi si sta lavorando allo sviluppo del modello per meglio intercettare i bisogni della montagna modenese e dei suoi flussi turistici.

Una progettazione condotta insieme alla Medicina generale, al Dipartimento di emergenza e urgenza, a tutti gli altri operatori e agli Amministratori. Il modello sarà basato sulla nuova organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali della medicina generale e del ruolo unico e che prevede lo sviluppo di team di prossimità per le aree montane, con un forte utilizzo degli strumenti della telemedicina e una sempre maggiore integrazione con i professionisti ospedalieri, in particolare per la gestione delle cronicità e con le reti clinico-assistenziali provinciali."