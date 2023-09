In 300 alla Lega Fest di Modena, soddisfazione per i vertici del Carroccio

Un momento organizzato e voluto per fare il punto programmatico e stilare gli obiettivi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, si è tramutato in una vera e propria adunata, con oltre 300 partecipanti alla serata organizzata dal direttivo provinciale della Lega, ieri sera in un ristorante di Modena.

Lega Fest, organizzata presso il “FuoriCittà” dalla segreteria provinciale, ha visto alternarsi nel corso degli interventi della serata moderata dal Segretario Guglielmo Golinelli varie personalità fra le quali gli europarlamentari Paolo Borchia ed Alessandra Basso, la Senatrice Elena Murelli, i deputati Laura Cavandoli e Davide Bergamini e vari Sindaci, i consiglieri regionali Stefano Bargi e Simone Pelloni, e numerosi Amministratori del territorio fra i quali Alan Fabbri (Sindaco di Ferrara), Alberto Greco (Sindaco di Mirandola), Francesco Menani (Sindaco di Sassuolo) e il neo Sindaco di Polinago Simona Magnani, protagonista di un’esaltante ribaltone elettorale che l’ha portata a superare il candidato del centro sinistra Gian Domenico Tomei per citarne alcuni. Presente anche l’ex Sottosegretario al Ministero della Difesa (2001-2006) Sen. Filippo Berselli.

“Sono oltremodo soddisfatto della riuscita di una serata per la quale sarei stato felice qualora si fossero superate le 150 partecipazioni – commenta entusiasta Golinelli – Una testimonianza di coesione interna e di grande spirito propulsivo, ulteriormente catalizzata dalla presenza e dalle testimonianze dei tanti Sindaci e Amministratori presenti, che ci caratterizzerà anche nelle prossime tornate locali nelle quali presenteremo liste e programmi incentrati sull’attenzione alle esigenze dei cittadini e del nostro territorio. Ieri sera, da FuoriCittà, abbiamo mandato un messaggio molto chiaro sulle nostre intenzioni”.