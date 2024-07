Skipass addio, centrodestra all'attacco del Partito Democratico per la gestione dell'ente fiera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'annuncio dell'annullamento di Skipass (almeno per l'edizione 2024, ma presumibilmente per sempre), la trentennale fiera degli sport invernali, ha creato subbuglio in molti ambienti. Il centrodestra locale è partito all'attacco, rivolgendo accuse dirette al Partito Democratico, "imputato" della cattiva gestione dell'ente fiera, che ricordiamo è passato sotto il controllo di BolognaFiere dopo i bilanci in rosso che per legge hanno cstretto il Comune di Modena ad usicre dalla compagine societaria.

"Un nuovo smacco per Modena visto che, nonostante i nostri solleciti in sede di bilancio, la Provincia e il Comune di Modena non sono mai intervenute per riequilibrare la perdita dell’Ente Fiera, creando così le condizioni per dismettere le proprie quote e consegnare il tutto a Bologna. Sul tema turismo – attaccano Antonio Platis e Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia - a sinistra modenese ha inanellato una lunga fila di errori partendo dalla scelta di avere un’unica destinazione turistica Modena-Bologna che chiaramente avvantaggia il capoluogo di regione.

"È evidente, anche in vista delle prossime olimpiadi invernali in Italia, che altre città, probabilmente Verona o Milano, sono già pronte ad intercettare questo format. Ancora una volta – concludono Platis e Giacobazzi – l’assenza di un piano industriale serio e una visione d’insieme condivisa con gli enti locali modenesi porta a questa nuova chiusura".

Anche Fratelli d'Italia, attraverso il segretario provinciale Ferdinando Pulitanò parla di una "tragica notizia ampiamente preventivata”. Pulitanò spiega: “Si tratta di uno dei tanti inevitabili effetti della sudditanza della politica modenese nei confronti di Bologna. Se Modena Fiere fosse governata direttamente all'ombra della Ghirlandina, questo probabilmente non sarebbe successo. E’ una tragica notizia per la nostra città che perde un’altra eccellenza a discapito di Bologna che ormai ha fagocitato Modena, grazie al Partito Democratico regionale che ha sacrificato gli interessi della Ghirlandina per favorire il Capoluogo di Regione. L’uscita del Comune da Modena Fiere srl rappresenta l’ennesimo fallimento della sinistra perpetrato a danno della nostra città: è un percorso che viene da lontano e si sostanzia nel Partito Democratico, sempre più appiattito su se stesso, incapace di progettare la Modena del futuro, al di là di vuote parole d’ordine quali inclusività o sostenibilità".

Sul caso interviene anche il consigliere di Rete Civica Simone Pelloni, ex sindaco di Vignola: "La notizia di oggi non è certo un fulmine a ciel sereno, viceversa è l’inevitabile punto di arrivo di un percorso iniziato un anno e mezzo fa con la con l’uscita di Comune, Provincia e Camera di commercio da Modenafiere srl. L’aver abdicato a un ruolo di guida territoriale, lasciando tutto nelle mani di Bologna Fiere, ha portato ai frutti nefasti che oggi siamo costretti a raccogliere”.

“L’Appennino modenese piegato dalla assenza di una rete infrastrutturale adeguata e dal lento spopolamento, vedeva in Skipass un momento di orgoglio e di valorizzazione delle proprie eccellenze turistiche, anche in vista delle prossime olimpiadi invernali che si terranno nel nostro Paese – continua Pelloni - Con un freddo comunicato, nel quale si afferma che non ci sono più le condizioni per organizzare Skipass con una proposta adeguata per espositori e visitatori e dal punto di vista imprenditoriale, si cancellano in un attimo trent’anni di storia e si rinuncia alla Fiera modenese per eccellenza. Una sconfitta per il comprensorio montano, ma anche per tutto il mondo economico provinciale che di fatto è costretto a prendere atto della parola fine sulla Fiera di Modena. Non ci stupiremmo di rivedere Skipass rilanciato in qualche altra provincia del nord-Italia che saprà valorizzarne le enormi potenzialità. Chi ha responsabilità di Governo a Modena non ci è riuscito, il nostro territorio non meritava questo smacco”.