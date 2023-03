È nato il circolo del Partito Democratico della montagna Terre di Castelli

Un nuovo inizio all'insegna del radicamento e della presenza sul territorio. È nato con l'assemblea di martedì 27 marzo il circolo del Pd della montagna Terre di Castelli, circolo che riunisce i Comuni di Zocca, Guiglia e Montese. Una unificazione delle sezioni che ha lo scopo di rigenerare la presenza democratica e fare sentire con più forza la voce del territorio.

"Il progetto di questo circolo unico - spiega Federico Poppi, coordinatore del Pd Unione Terre di Castelli - è un percorso che parte da lontano ed è stato rallentato dagli appuntamenti politici nazionali degli ultimi mesi. Crediamo davvero che l'unione fa la forza e questo vale ancora di più per le comunità di montagna. Questo circolo unico avrà una voce sicuramente più forte per portare avanti temi centrali come la mancanza di servizi e infrastrutture, le poche opportunità di lavoro o la necessità di rilanciare il turismo".

Presente all'assemblea anche il segretario provinciale Roberto Solomita. "In questa fase il Partito democratico deve ripartire dal cambiamento e dall'unità, ma non può dimenticare il radicamento. La riorganizzazione dei circoli di montagna è un passaggio fondamentale: unire le forze vuol dire sostenere meglio le aree che vanno bene e aiutare la rigenerazione di quelle in cui invece ci sono percorsi da ricostruire. Un partito forte e radicato servirà anche ad aiutare le esperienze amministrative delle liste civiche sostenute dal Pd".

Nuovo segretario del circolo unico è stato eletto Gaetano Mineo, pensionato ed ex segretario comunale, molto conosciuto a Zocca per il suo impegno nel volontariato. A coadiuvarlo un direttivo formato da rappresentanti dei diversi Comuni.