60 anni del Policlinico, Pd: "Continuare a credere in un modello universalistico"

La ricorrenza dei 60 anni del Policlinico offre molti spunti di riflessione sulla Salute del nostro territorio. Questa volta le riflessioni sono quelle del Circolo Sanità del Pd di Modena, che celebra la storia dell'ospedale cittadino e del modello sanitario cui è legato.

Ma non mancano le preoccupazioni: "Rimangono sempre elevate le preoccupazioni per il mantenimento e lo sviluppo del sistema Fare Salute del nostro territorio, quanto della difesa dell’uguaglianza e libertà di accesso e cura. La costruzione di strumenti giuridici e normativi è solo una condizione utile ma non sufficiente per la reale integrazione fra ospedali e territori, come ha dimostrato anche l’emergenza Covid all’interno delle differenti vocazioni delle Sanità regionali italiane. Se si aggiunge la depauperizzazione finanziaria programmata nei prossimi anni dal piano del Governo, scendendo drammaticamente dal 7% del PIL al 6,2% del 2025, e l’assegnazione dei fondi regionali su base individuale senza alcuna considerazione per i costi dei Servizi Territoriali effettivi per chi, come la nostra Regione, li ha sempre tradizionalmente curati e programmati in linea con il DM 77, la preoccupazione per la difesa del Sistema Sanitario Universalistico è altissima".

"Nella nostra Provincia sono sempre ampi i margini di crescita ed innovazione tecnico-scientifica grazie alla Rete integrata Ospedali-Territorio, al rapporto Dipartimentale Misto con l’Università ed alle Eccellenze che lo sforzo dei medici e del personale sanitario a tutti i livelli hanno contribuito con senso di appartenenza a mantenere, a fronte delle pressanti emergenze organizzative e strutturali che li attanagliano in termini di risorse e programmazione", spiega il circolo dem.

Da qui uno sguardo al futuro, riassunto per linee programmatiche: "Credere ancora in un modello universalistico riteniamo sia di fondamentale importanza. Gli elevati standard di prestazione nei LEA ed i vertici statistici nazionali degli indicatori dei nostri Servizi non possono bastare da soli e sulla carta a rendere palpabile lo sforzo e le difficoltà di sostenibilità. I tempi impongono una discussione seria che coinvolga cittadini, professioni ed amministrazioni, perché solo attraverso la consapevolezza di un patto con tutti gli attori si possono creare le condizioni per difendere questo immenso patrimonio scientifico e sociale che è il nostro Sistema Sanitario. La battaglia per il rifinanziamento del fondo nazionale, in assenza di risposte immediate, impone di ridisegnare modelli di sviluppo e sostenibilità che possano impedire una crescente esternalizzazione dei Servizi, prodromo di un cedimento alla privatizzazione. Lavorare organicamente sulla Ricerca come volano di finanziamento dell’Innovazione e della Modernizzazione. Lavorare sull’appropriatezza e riorganizzazione dell’offerta e sugli indicatori di risultato delle programmazioni in fieri, uscendo dal rischio di un’induzione di domande più che del soddisfacimento dei bisogni. Non abdicare al turnover del personale come tentazione di meno complessa fonte di risparmio in un sistema di professionisti già sottoposti a prolungati stress nel rapporto con i pazienti e con la qualità del lavoro vissuto e di conseguenza del lavoro e dell’immagine resa".

E ancora: "Pensare alle Strutture avendone pianificati fini ed obiettivi e personale per conseguirli, immaginando un Policlinico del futuro solo per l’alta complessità e, quindi, che possa puntare a nuovi modelli di comfort per i pazienti ordinari ed a percorsi di accesso e lavoro separati tra visitatori ed operatori. Potenziando, come ha insegnato il Covid, i regimi ambulatoriali e di day-hospital per la maggior parte dei casi. Questo libererebbe anche risorse e possibilità logistiche per continuare ad investire in alte tecnologie diagnostiche e terapeutiche. Pensare, in pratica, ad ospedali moderni e proiettati a competere con le grandi città europee. Noi tutti saremo a disposizione per promuovere azioni e momenti di riflessione al fine di dare sostanza a questi passaggi fondamentali da condividere tra tutti gli attori, per proseguire in un cammino di Sanità e Salute moderna che coniughi sempre l’universalità dell’assistenza pubblica con la sostenibilità dell’eccellenza delle Cure, senza più prescindere da un progetto di progressiva centralizzazione specialistica e territorializzazione di tutte le prestazioni che devono essere semplificate con prossimità al domicilio dei pazienti".